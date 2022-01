Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют

Tesla начала принимать Dogecoin в онлайн-магазине, два майнера-одиночки включили блоки в блокчейн биткоина, глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил идентифицировать владельцев криптовалют и другие события уходящей недели.

Цена биткоина опускалась ниже $40 000

10 января цена биткоина опускалась до $39 650 (на бирже Binance). Последовавший за этим откуп позволил котировком подняться выше $44 000. Однако цифровому золоту не удалось закрепиться над этой отметкой.

На момент написания первая криптовалюта торгуется вблизи $43 400.

Часовой график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

На фоне частичного восстановления котировок биткоина все цифровые активы из топ-10 по рыночной капитализации закрыли неделю в зеленой зоне. Лучшую динамику показали Terra (+28%), Cardano (+19%), Binance Coin (+16%) и Polkadot (+16%).

По данным сервиса CoinCodex, за неделю из цифровых активов больше всего подорожал токен кроссчейн-протокола Multichain (ранее Anyswap) ANY. Его цена выросла на 71%. Проект больше не поддерживает актив, однако держатели могут конвертировать его в новый нативный токен MULTI.

Сильнее других подешевел алгоритмический токен проекта Olympus v2. Цена OHM снизилась на 31%.

Совокупная капитализация криптовалютного рынка составила $2,2 трлн. Индекс доминирования биткоина снизился до 37,1%.

Первой биткоин-транзакции исполнилось 13 лет

12 января 2009 года, создатель биткоина под псевдонимом Сатоши Накамото совершил первую транзакцию в криптовалюте, отправив 10 BTC криптографу Хэлу Финни.

Илон Маск сообщил о старте продаж мерча от Tesla за Dogecoin

Tesla начала продавать определенные товары за Dogecoin (DOGE). Некоторую продукцию на сайте производителя электрокаров можно приобрести только за криптовалюту. На данном этапе покупателям не дают возможность выбрать форму оплаты.

На подсайте поддержки указано, что компания принимает к оплате исключительно DOGE. Tesla не поддерживает другие цифровые активы и подчеркивает, что отправители некорректных переводов потеряют свои деньги.

На этом фоне Dogecoin в моменте подорожала на 30%, до $0,214. За сутки до анонса Tesla неизвестный пользователей приобрел 8 млн DOGE за $1,4 млн.

Майнеры-одиночки получили по 6,25 BTC за нахождение блока

11 января неизвестный биткоин-майнер с мощностью оборудования в 126 TH/s включил блок 718 124 в блокчейн. Об этом сообщил администратор пула CKPool, к которому подключены устройства. Вероятность нахождения блока при текущем хешрейте составила 0,000073%.

13 января история повторилась с другим пользователем CKPool. Он включил блок 718 379 в блокчейн биткоина с мощностью оборудования в 116 TH/s. Примечательно, что майнер пользовался сервисом лишь два дня.

СК РФ призвал ввести обязательную идентификацию владельцев криптовалют

Владельцы криптовалют не должны оставаться анонимными из-за рисков использования таких активов в преступных целях. Об этом заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

В то же время Национальная финансовая ассоциация выступила с предложением пересмотреть вопрос о тотальном запрете инвестиций россиян в цифровые активы.

Tether заблокировала три Ethereum-адреса с активами на $160 млн

Компания Tether внесла в черный список три адреса в блокчейне Ethereum по запросу правоохранительных органов. Совокупная стоимость активов в стейблкоине USDT на них превысила $160 млн — перемещение средств из этих кошельков невозможно.

Десятки тысяч биткоинов с биржи BTC-e отправили на Coinbase в день ареста Винника

Неизвестный вывел 66 143 BTC с горячего кошелька криптовалютной биржи BTC-e на адрес торговой платформы Coinbase. Об этом сообщил CEO Indefibank Сергей Менделеев.

Транзакцию осуществили 25 июля 2017 года, в день ареста предполагаемого совладельца BTC-e Александра Винника. По данным расследования Менделеева, с кошелька Coinbase с помощью заранее написанного скрипта сумма мелкими частями разошлась по тысячам кошельков.

NEAR Protocol и SEBA Bank привлекли финансирование в новых инвестраундах

13 января нативный токен NEAR Protocol (NEAR) обновил исторический максимум на фоне анонса командой проекта нового раунда финансирования в размере $150 млн, который прошел под руководством венчурного фонда Three Arrow Capital. Проект также поддержали Andreessen Horowitz, Alameda Research, Dragonfly Capital и другие инвесторы.

О привлечении $120 млн в ходе раунда финансирования Серии C на этой неделе также объявил лицензированный криптовалютный банк SEBA из Швейцарии.

Компания Джека Дорси создаст команду по разработке биткоин-майнера

Block (ранее Square) Джека Дорси открыла вакансии в команды по разработке ASIC-майнера «нового поколения» и аппаратного кошелька «для следующих 100 млн биткоин-пользователей».

На этой неделе Дорси также анонсировал создание фонда по защите биткоин-разработчиков в судебных процессах. Организация готова предоставить адвокатов, разработать стратегии защиты и покрыть юридические издержки, чтобы они смогли продолжить свою работу.

Группа американских банков создала консорциум для выпуска стейблкоина

Группа застрахованных FDIC финансовых учреждений USDF Consortium в США анонсировала планы по созданию сети банков для продвижения эмитируемого ее участниками стейблкоина USDF.

Консорциум поставил цель решить проблему непрозрачности резервов небанковских структур, вроде Tether. В реализации «банковской альтернативы» будет использован блокчейн Provenance.

Visa заявила о готовности малых предприятий интегрировать криптоплатежи

В 2022 году почти четверть малых торговых предприятий в девяти странах мира планируют принимать цифровые валюты в качестве формы оплаты. Это следует из данных опроса Visa, проведенного среди 2250 владельцев малого бизнеса в Бразилии, Канаде, Германии, Гонконге, Ирландии, России, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах и США.

В то же время Visa работает с ConsenSys над инфраструктурой, призванной помочь центральным банкам и финансовым учреждениям создать удобные для пользователя услуги поверх сетей CBDC.

Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum

Виталик Бутерин провел опрос в своем Twitter, в котором спросил о самой популярной валюте 2035 года за исключением Ethereum.

«Вы просыпаетесь в 2035 году, и 80% транзакций и сбережений в мире осуществляются в одной валюте, и это не ETH. Какая, по-вашему, это будет валюта?», — написал он.

Победителем голосования стала Cardano. Стоящая за разработкой последней компания IOHK на этой неделе также рассказала о планах развития проекта в 2022 году.

