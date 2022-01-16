Известный юрист высмеял попытки Европы обвинить Россию в "газовом шантаже"

Вадим Карасев

Глупые и необоснованные обвинения в адрес России в "газовом шантаже" продолжаются, несмотря на то, что вопросы газовых поставок в Европу неоднократно и исчерпывающе объяснял президент Путин, отметил в своем телеграм-канале юрист Илья Ремесло.

Ремесло напомнил читателям о словах президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря. Тогда глава государства подробно объяснил, кто манипулирует газовым рынком.

"Это просто попытка опять с ног на голову все поставить. "Газпром" поставляет весь объем, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объем, но увеличил поставку. Например, американские поставщики сняли с Европы, с европейского рынка, значительные объемы, там 14 миллионов тонн, по-моему, сжиженного природного газа, утащили их на премиальные рынки. Сначала в Латинскую Америку, в Бразилию, а потом в Азию: Китай, Южная Корея, Япония. Потому что там больше платят", - уточнил президент.

По словам Ремесло, отдельно остановился президент и на обвинениях в адрес "Газпрома", что он якобы не бронрирует трафик для поставок газа: "вижу эти обвинения в адрес России и "Газпрома", что "Газпром" второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что же покупать?"

"Главные виновники "энергетического кризиса" - это власти Евросоюза, которые сами настаивали на переходе к рыночному ценообразованию, и отвергали долгосрочные контракты. Но вместо признания собственных ошибок, виноватой хотят назначить Россию", - заключил эксперт.

