Эксперты объяснили, почему "Газпром" не виноват в энергетических проблемах Европы

Вадим Карасев

Беспочвенными назвали обвинения в адрес "Газпрома" в намеренном создании "напряжения" на европейском энергетическом рынке главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бироля ведущие российские эксперты.

Чиновник заявил, что компания могла бы поставлять в Европу больше газа, но не делает этого, при этом отметив, что "Газпром" выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, но обвинил компанию в том, что она сократила спотовые продажи.

"В 2021 году "Газпром" поставил в Германию по контракту больше 50 млрд куб. м. Это почти на 5 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.Помимо Германии, в числе стран, в которые "Газпром" уже поставил газа больше, чем за 2020 год, – Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия, Польша. При этом ряд наших клиентов, в частности из Франции и Германии, по состоянию на декабрь 2021 года уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объемы", - отметил член Общественной палаты Александр Малькевич.

По его словам, обвинения в том, что "Газпром" является источником энергетического кризиса, равно как и недавние попытки придать этим обвинениям политическую окраску исходят из ошибочного понимания роли компании на европейском газовом рынке.

"Фактически "Газпром" обвиняют в том, что он не исполнил функцию гарантирующего поставщика, или "поставщика последней надежды" (supplier of last resort) и своими дополнительными поставками не ликвидировал дисбаланс, возникший на европейском рынке не по его вине.Но... европейские власти не обращались к "Газпрому" с предложением взять на себя роль гарантирующего поставщика. Более того, концепция энергобезопасности ЕС за последние годы выдвинула в качестве главной задачи снижение энергозависимости от России, со всеми вытекающими из этого выводами для нас", - подчеркнул эксперт.

Он добавил, что неустойчивость нынешнему балансу газа в Европе придает наличие разросшегося сегмента гибкого СПГ, борьба за который с азиатскими покупателями раскрутила маховик цен до астрономических уровней. Сыграл свою роль и уход с рынка внутренних производителей, которые ранее оперативно замещали выпадающие из баланса объемы.

"В таких условиях разумной экспортной стратегией компании стала концентрация усилий на исполнении обязательств по портфелю долгосрочных контрактов – задача, с которой "Газпром" успешно справился.Нет нужды беспокоиться об уровне запасов "Газпрома" в европейских хранилищах. Россия располагает возможностью удовлетворять запросы европейских покупателей в период пикового спроса", - заключил Малькевич.

Согласен с выводами Малькевича и политолог Сергей Карнаухов. Он, в свою очередь, отметил политизацию процесса.

"Обвинения в том, что "Газпром" является источником энергетического кризиса, равно как и недавние попытки придать этим обвинениям политическую окраску исходят из ошибочного понимания роли компании на европейском газовом рынке. Фактически "Газпром" обвиняют в том, что он не выполнил функцию гарантирующего поставщика, или "поставщика последней надежды" и своими дополнительными поставками не ликвидировал дисбаланс, возникший на европейском рынке не по его вине", - заметил он.

По его словам, с одной стороны, "Газпром" получает сигналы, что в Европе не нужен российский газ, а с другой стороны, компанию обвиняют в неспособности обеспечить поставку больших дополнительных объемов газа по первому требованию. Но к таким поставкам надо готовиться заранее – вкладывать деньги в разработку месторождений, строительство газопроводов, и в первую очередь – нужны гарантии в виде новых долгосрочных контрактов. Когда есть контракт, есть четкие обязательства по поставке.

"В Европе почему-то забывают, что спрос на газ вырос не только у них, но и в других странах, включая Россию. Приоритетом для "Газпрома" является удовлетворение спроса российских потребителей – это обязанность компании в соответствии с российским законодательством. На внутренний рынок "Газпром" в 2021 году поставил на 30 млрд куб. м газа больше, чем в 2020 году. А еще компания летом должна была подготовить к зиме российские подземные хранилища. Из них, как и в Европе, прошлой зимой тоже был поднят рекордный объем газа (более 60 млрд куб. м)", - заключил эксперт.