Этери Тутберидзе публично поздравила единственную дочь с днем рождения

Легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сегодня посвятила публикацию в Instagram своей единственной дочери Диане Дэвис, которой исполнилось 19 лет. Этери Георгиевна вырастила десятки талантливых фигуристок, а вот карьерой ее единственной дочери занимаются другие наставники. Все дело в том, что Диана Дэвис блистает в парном катании: ее партнер Глеб Смолкин — сын знаменитого актера Бориса Смолкина, известного широкому зрителю по роли дворецкого в сериале «Моя прекрасная няня». Сегодня эта пара делает большие успехи в большом спорте. И Тутберидзе гордится своей дочерью, всегда с теплотой отзывается о ней. Так, в личный праздник девушки тренер трогательно написала ей: «Диша, солнышко, будь счастлива, родная! Нет лучше дочки на Земле! В день рождения крепко обнимаю! Сил, здоровья, радости тебе!».Этери Тутберидзе, Диана Дэвис и Глеб Смолкин О подробностях празднования женщина не рассказала, но Глеб ранее поделился: «С планами на день рождения Дианы пока трудно, учитывая, что мы очень волнуемся относительно тестов на ковид. Может, в Москве, узкой компанией отметим дома, возможно, присоединятся Сергей Викторович и Даниил Глейхенгауз». Также Смолкин-младший добавил: «Сезон очень важный, у нас есть шанс показать что-то приличное на Олимпийских играх, и очень не хочется даже из-за такого праздника, как день рождения, лишиться самого главного турнира на планете».Диана Дэвис и Глеб Смолкин К слову, пара и правда относится к спорту серьезно, и не допускает промахов, которые станут преградой к победе. Лишь так им удается завоевывать новые вершины. Так, на чемпионате Европы они, как дебютанты, получили рекордные баллы за ритм-танец. Однако, когда Дэвис и Смолкин завоевали путевку на Олимпиаду в Пекин, публика заподозрила, что у них это получилось только благодаря блату. На что спортсмены ответили: «Мы не читаем, что о нас пишут. Нет времени. Пишут, что мы блатные? Да, мы блатные. У нас известные родители, мы блатные».