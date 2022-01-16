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Эти 15 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 18-21 января + релизы в Game Pass

Эти 15 игр выйдут на Xbox на следующей неделе: 18-21 января + релизы в Game Pass


Игровые студии и издательства начинают выходить из новогодних праздников, и на следующей неделе игроков ждет уже немало интересных релизов. С 18 по 21 января на приставках Xbox выйдет, как минимум, 15 игр – даты релиза которых уже известны. Но никогда нельзя исключать сюрпризы, зачастую проекты выходят сразу в релиз без предварительного уведомления.

Главная новинка следующей недели — Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction от Ubisoft. Пока игра не выглядит потенциальным хитом, первые ее обзоры скорее нейтральные, чем позитивные. Но проект сразу после релиза попадает в Game Pass на Xbox и PC, что дает возможность миллионам игроков опробовать его по подписке. Напомним, что Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – это кооперативный шутер на трех игроков.

Также на следующей неделе выйдет Nobody Saves The World – игра, которую давно ждали. Создатели Guacamelee выпускают проект с интересной идеей, в котором игрокам предстоит комбинировать десятки способностей 15 разных форм главного героя. Здесь можно посмотреть геймплей игры на поздних стадиях, который выглядит довольно увлекательно.

Полный список запланированных релизов на Xbox на следующую неделю (18-21 января) выглядит так:



Nobody Saves The World (18 января)



Dysmantle (19 января)



Blackwind (20 января)



Downslope (20 января)



Fatum Betula (20 января)



Hatsune Miku Logic Paint S (20 января)



Hitman Trilogy (20 января)



Pupperazzi (20 января)



RPGolf Legends (20 января)



Rise of the Third Power (20 января)



Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (20 января)



Windjammers 2 (20 января)



Gravity Chase (21 января)



Jack ‘n’ Hat (21 января)



Kinduo (21 января)

Game Pass

Не менее 6 игр на следующей неделе пополнят подписку Game Pass:



Nobody Saves The World (18 января)



Hitman Trilogy (20 января)



Pupperazzi (20 января)



Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (20 января)



Tom Clancy’s Rainbow Six Siege для PC (20 января)



Windjammers 2 (20 января)

Отметим, что на следующей неделе должны анонсировать и новые проекты по подписке Game Pass – на вторую половину января.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

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