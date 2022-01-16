Какие свечи зажигать в доме в 2022 году для привлечения денег

Вадим Карасев

Люди используют свечи с древнейших времен, ведь кроме функции освещения они помогают избавиться от негатива, а также привлечь в жизнь благополучные перемены. В 2022 году свечи определенных цветов помогут привлечь деньги, если зажигать их время от времени.

Лучшими проводниками энергии остаются восковые свечи. Поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют покупать или делать самостоятельно свечки именно из этого природного материла. С помощью определенных цветов и размеров свечей каждый сможет привлечь в дом и жизнь благополучие и доставок.

Белые свечи зажигают для защиты жилища от любого негатива. Энергетика белого цвета защищает дом от бедности и помогает противостоять всему, что может отрицательно повлиять на благополучие семьи.

Желтые свечи помогут привлечь достаток, особенно если зажигать их на кухне. Энергетика желтых восковых свечей оберегает от спонтанных трат, и тем, кто в 2022 году хочет рационально использовать средства, важно почаще зажигать свечки.

Оранжевые свечки символизируют удачу. Их стоит зажигать перед важными ответственными мероприятиями, а также на рабочем столе. Оранжевый цвет поможет настроиться на оптимистичный лад и с легкостью справиться с решением деловых вопросов.

Зеленые свечи — символ достатка и изобилия. Этот цвет считается денежным, и зажигать свечи можно в любое время. Благодаря энергетике зеленого цвета можно защитить накопления от кражи, привлечь финансовый поток и обеспечить благополучие всей семье.

Синие свечи усилят интуицию, и их зажигают, если нужно решить серьезные деловые вопросы. Тем, кто работает дома, специалисты в области биоэнергетики рекомендуют время от времени зажигать синюю свечу на рабочем месте, чтобы принимать верные решения и привлекать удачу в делах.