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Камеры МКС засняли над Землей "эльфа" и "синюю струю"

Камеры МКС засняли над Землей "эльфа" и "синюю струю"

Камеры Международной космической станции засняли в атмосфере Земли редкие явления - "эльфа" и "синюю струю". Сотрудники Европейского космического агентства опубликовали полученный ролик на канале ESA.

Необычное видео удалось запечатлеть с помощью приборов, установленных на МКС. Аппаратура зафиксировала, как над планетой произошла вспышка, а затем атмосферные слои пробил яркий столб света.

"Синяя струя" является видом молнии, которая бьет вверх из грозового фронта. Она достигает нескольких десятков километров и длится менее секунды. А "эльфы" - гигантские кольца света, с огромной скоростью распространяющиеся в ионосфере. Приборы засняли "эльфа" и "синюю струю" в грозовом облаке в Тихом океане.

С поверхности Земли эти "красоты" увидеть нельзя. Специалисты получили такую возможность только благодаря фотометрам и специальным оптическим камерам, установленным астронавтами на станции в 2018 году. Теперь ученые могут изучать явления, происходящие в верхних слоях атмосферы.

Ранее Ruposters писал, что в NASA хотят заменить МКС "коммерческими пунктами назначения".

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По материалам: uposters.ru

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