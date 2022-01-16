Канье Уэст в новой песне пригрозил избить бойфренда Ким Кардашьян Пита Дэвидсона

Вадим Карасев

Канье Уэст 14 декабря выпустил новую песню под названием Easy. Одна из строчек трека привлекла особое внимание интернет-пользователей — в ней рэпер пригрозил физической расправой Питу Дэвидсону, новому бойфренду своей бывшей жены Ким Кардашьян.

Бог не дал мне умереть в той аварии, чтобы я мог надрать задницу Питу Дэвидсону (имеется в виду авария 2002 года, которая подтолкнула Канье к осуществлению его мечты стать рэпером. — Прим. ред.),

— говорится в песне.

После этих слов голос, очень похожий на голос Ким Кардашьян, спрашивает: "Кто?".





В декабре стало известно, что после семи лет брака Ким подала документы на развод с Канье, с которым она воспитывает четверых общих детей — дочерей Норт и Чикаго и сыновей Сейнта и Псалма. Вот уже несколько месяцев телезвезда встречается с комиком Питом Дэвидсоном, недавно пара даже отправилась в совместный отпуск на Багамские острова.





У самого Канье тоже появилась новая возлюбленная — актриса Джулия Фокс. Однако, как сообщил изданию ET анонимный источник, Ким новые отношения бывшего супруга не особенно волнуют, в то время как Канье буквально ненавидит Дэвидсона.

Канье не может вынести того, что Пит и Ким встречаются, да и в целом ему претит мысль, что Ким может быть с кем-то кроме него. Тем временем Ким наплевать, с кем там встречается Канье,

— рассказал инсайдер, добавив, что Ким нравится в Дэвидсоне то, что он все время заставляет ее смеяться.





Пит Дэвидсон, Ким Кардашьян, Флэйвор Флэв и Крис Дженнер

Ким и Пит постоянно смеются, проводя время вместе, они буквально доводят друг друга до истерики. Ким очень нравится чувство юмора Пита, и их химия просто на другом уровне.

Другой источник рассказал изданию Page Six, что Джулия Фокс не осуждает Канье за его слова в песне Easy.

Конечно, она надеется, что это не выльется в еще большую драму для Йе, но он артист, и если он хочет так выражать себя в творчестве, она не может это осуждать.





Джулия Фокс

На днях Канье познакомил новую возлюбленную с друзьями, среди которых были Мадонна и боксер Флойд Мейвезер.

Ольга Петелина