Карьера Андрея Аршавина резко пошла вверх

Футболист Андрей Аршавин получил неожиданное назначение. Оставив футбольную карьеру, спортсмен стал работать в департаменте по развитию молодежного футбола. А спустя несколько лет пошел на повышение и занял должность заместителя генерального директора клуба. В августе прошлого года Аршавин возглавил департамент развития молодежного футбола в «Зените». Он завершил спортивную карьеру в 2018 году и подтвердил, что готов перейти к работе с подрастающим поколением. К слову, опыт в этой сфере у экс-капитана нашей сборной был — после обучения в центре повышения квалификации тренеров в академии «Зенита» он занимался с командами игроков 2004 года рождения. А на днях звезду футбола повысили до заместителя генерального директора клуба. Этой новостью с журналистами поделился Александр Медведев. По его словам, 40-летний Аршавин будет заниматься повышением эффективности вертикали, соединяющей первую команду с академией, сообщает «ТАСС».Андрей Аршавин «Учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба «Зенит», совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников «Газпром-Академии» до основной команды клуба», — сообщил он. С 2008 года Аршавин — заслуженный мастер спорта России. Он выступал на позициях полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России. Вот уже несколько лет спортсмен занимает высокие должности при департаменте «Зенита» и работает с начинающими футболистами. В период игровой карьеры Андрей играл за клуб девять лет с 1999 года и еще три года с 2012-го. В составе «сине-бело-голубых» он стал трехкратным чемпионом России, обладателем суперкубка страны, а также победителем Кубка и в 2008 году Суперкубка УЕФА.