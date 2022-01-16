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Катерина Шпица показала семейную идиллию в Доминикане

Катерина Шпица показала семейную идиллию в Доминикане
Актриса Катерина Шпица поделилась редким фото с мужем Русланом Пановым с отдыха в Доминикане. Катерина Шпица нечасто показывает кадры из своей семейной жизни. Видимо, оберегает родных от ненужного внимания фанатов и прессы. Но какой девушке не хочется хвастаться идиллией с мужем? Накануне актриса опубликовала кадры из поездки, запланированной на новогодние каникулы. Шпица с мужем — фотографом Русланом Пановым — отдыхали в Доминикане. Артистка подвела краткий итог их незабываемого путешествия. «Отпуск закончился, мы уже почти на взлетной полосе, а вот сториз ещё будут (смешные и познавательные). Я их не выкладывала сразу, потому что и со связью в отеле были проблемы, и загружать потом было лень.  Вернее, не хотелось тратить время на взаимодействие с соцсетями», — написала Катерина в Instagram.
Катерина Шпица с мужем Русланом Пановым Актриса на фото нежно обнимает своего супруга. Как видно, за год семейной жизни их чувства стали только крепче. Кстати, как видно, Панов даже на отдыхе не выпускает из рук фотоаппарат. Одной из его любимых моделей, как можно было догадаться, является его жена. Шпица вышла замуж за Панова в феврале прошлого года. Торжество было очень скромным (по сравнению с другими звездными свадьбами). Влюбленные расписались в ЗАГСе, а потом собрали близких на ужине в ресторане. Вся подготовка Катерины к замужеству заняла три дня. Одним из главных гостей свадьбы стал сын актрисы Герман, которого она в 2012 году родила от Константина Адаева. Кстати, год назад многие подозревали, что влюбленные так торопились со свадьбой из-за беременности артистки. Однако эти предположения так и не получили подтверждения.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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