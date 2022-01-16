"Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли

Вадим Карасев

Стриминговый сервис "Кинопоиск" наряду с Amazon Prime Video и кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) выступил сопродюсером нового фильма Гая Ричи об Афганистане. Кроме того, сервис получил все права на дистрибуцию картины в кинотеатрах, на телевидении и цифровых носителях в России и СНГ.

Это первый случай, когда российский стриминговый сервис стал сопродюсером фильма известного голливудского режиссера. Общий бюджет картины оценивают в 55 миллионов долларов. Какую именно сумму инвестировал "Кинопоиск", неизвестно, однако издание Deadline сообщает, что финансирование предпродакшена было "значительным".

Директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук объяснила, что компания ("Кинопоиск" был приобретен "Яндексом" в 2013 году. — Прим. ред.) решила присоединиться к проекту на ранней стадии производства, поскольку фильмы Гая Ричи ("Джентльмены", "Гнев человеческий") несколько лет подряд становились хитами в кинопрокате и лидерами по просмотру у подписчиков "Кинопоиска".

Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке, и особенно рады партнерству нашей платформы с топовым мировым режиссером,

— добавила она.

Фильм, который носит рабочее название "Переводчик", рассказывает об американском военном Джоне Кинли, который возвращается в Афганистан после окончания службы, чтобы спасти друга, местного переводчика Ахмеда. На главную роль в киноленте уже утвержден Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора").





Джейк Джилленхол

За выпуск "Переводчика" в США отвечает MGM, а Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии и других странах.

Ольга Петелина