Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » "Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли

"Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли

"Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли

Стриминговый сервис "Кинопоиск" наряду с Amazon Prime Video и кинокомпанией Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) выступил сопродюсером нового фильма Гая Ричи об Афганистане. Кроме того, сервис получил все права на дистрибуцию картины в кинотеатрах, на телевидении и цифровых носителях в России и СНГ.

Это первый случай, когда российский стриминговый сервис стал сопродюсером фильма известного голливудского режиссера. Общий бюджет картины оценивают в 55 миллионов долларов. Какую именно сумму инвестировал "Кинопоиск", неизвестно, однако издание Deadline сообщает, что финансирование предпродакшена было "значительным".

Директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук объяснила, что компания ("Кинопоиск" был приобретен "Яндексом" в 2013 году. — Прим. ред.) решила присоединиться к проекту на ранней стадии производства, поскольку фильмы Гая Ричи ("Джентльмены", "Гнев человеческий") несколько лет подряд становились хитами в кинопрокате и лидерами по просмотру у подписчиков "Кинопоиска".

Мы делаем важный стратегический шаг, начав работу на международном продюсерском рынке, и особенно рады партнерству нашей платформы с топовым мировым режиссером,

— добавила она.

Фильм, который носит рабочее название "Переводчик", рассказывает об американском военном Джоне Кинли, который возвращается в Афганистан после окончания службы, чтобы спасти друга, местного переводчика Ахмеда. На главную роль в киноленте уже утвержден Джейк Джилленхол ("Донни Дарко", "Горбатая гора").


Джейк Джилленхол

За выпуск "Переводчика" в США отвечает MGM, а Amazon Prime Video покажет фильм в Европе, Австралии и других странах.


Ольга Петелина
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Канье Уэст в новой песне пригрозил избить бойфренда Ким Кардашьян Пита Дэвидсона
Канье Уэст в новой песне пригрозил избить бойфренда Ким Кардашьян
Соединение Солнца и Плутона 16 января 2022 года: главная опасность этого дня
Соединение Солнца и Плутона 16 января 2022 года: главная опасность
"Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с Джейком Джилленхолом в главной роли
"Кинопоиск" стал сопродюсером нового фильма Гая Ричи с
Новак допустил увеличение поставок российского газа в Европу
Новак допустил увеличение поставок российского газа в Европу
Леонид Агутин поделился любимым фото с Анжеликой Варум, на котором ее трудно узнать
Леонид Агутин поделился любимым фото с Анжеликой Варум, на котором ее
Дочка Леры Кудрявцевой показала, как умеет плавать в бассейне
Дочка Леры Кудрявцевой показала, как умеет плавать в бассейне
Команда Xbox исправляет проблемы с дисками по обратной совместимости
Команда Xbox исправляет проблемы с дисками по обратной совместимости
Клеопатра: тайные знания великой царицы
Клеопатра: тайные знания великой царицы
Известный юрист высмеял попытки Европы обвинить Россию в "газовом шантаже"
Известный юрист высмеял попытки Европы обвинить Россию в
Карьера Андрея Аршавина резко пошла вверх
Карьера Андрея Аршавина резко пошла вверх
Катерина Шпица показала семейную идиллию в Доминикане
Катерина Шпица показала семейную идиллию в Доминикане
Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA
Gemini поглотила платформу по управлению портфелем криптовалют BITRIA

Топ на сегодня

Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят СМИ
Умер Михаил Зеленский: причина смерти, последние новости, что говорят
Ликвидация REvil в РФ, атака на сайты украинских министерств и другие события кибербезопасности
Ликвидация REvil в РФ, атака на сайты украинских министерств и другие
Михаил Зеленский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети, внезапная смерть (фото)
Михаил Зеленский: биография, личная жизнь, семья, жена, дети,
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в криптовалюты
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в
Невестка Валерии занялась благотворительностью
Невестка Валерии занялась благотворительностью

Еще по теме

Гай Ричи снимет сериал по мотивам своего фильма "Джентльмены"
«Яндекс» отделился от своих медиасервисов
Мединский опроверг авторство сценария фильма «Собибор»
Названы самые популярные фильмы и сериалы во время пандемии коронавируса