Клеопатра: тайные знания великой царицы

Вадим Карасев

Многие слышали имя Клеопатра, но не знают о том, насколько она была сильной и могущественной женщиной. Эксперты рассказали, почему ей удавалось всегда достигать поставленных целей.

Есть множество источников женской энергии и удачи, но в данной статье мы расскажем о том, каковы были источники силы великой царицы Клеопатры. Эта женщина может называться поистине великой. Настало время узнать, что помогло ей обрести данный статус.

История Клеопатры

Чтобы понять, что за тайные знания хранились в голове этой царицы, важно ознакомиться с ее историей. Клеопатра — наследница царя Птолемея Авлета. Когда ей было 17 лет, по воле умершего отца она стала соправительницей Египетского государства и супругой своего младшего брата.

Мальчик на самом деле не управлял государством. Вместо него это делали советники, которые через несколько лет после смерти отца Клеопатры приняли решение изгнать её, потому что видели в ней силу и стремление к власти. Позднее Клеопатра собрала войско и начала борьбу за трон. Примерно в это же время в Египте появился Цезарь. Он потребовал подчинения от обеих сторон.

Клеопатра явилась к императору лично, причем до конца не понятно, как ей это удалось. Цезарь был обескуражен, удивлен ее действиями, а вдобавок сражен ее неземной красотой. В итоге Клеопатра сумела убедить Цезаря занять ее сторону в конфликте.

Цезарь победил в войне за трон, после чего отдал управление государством Клеопатре и ее несовершеннолетнему брату. Вся власть сосредоточилась в руках этой великой женщины. Клеопатра не только склонила Цезаря на свою сторону, но и соблазнила его. Вскоре у них родился сын.

Проблемы начались после смерти Цезаря во время гражданской войны, Клеопатра поддерживала одну сторону, а потом другую. Когда власть оказалась в руках Антония, Клеопатра явилась во дворец к нему в образе богини Афродиты. Он сразила красотой и его тоже, и обрела над ним власть.

Через некоторое время разгорелась борьба между Антонием и Октавианом за римский престол. Клеопатра бросила Антония, сбежав с поля битвы при Акциуме. Октавиан победил, поэтому она попыталась соблазнить и его, но у нее ничего не вышло. В итоге она умерла от яда, отравив саму себя и не приняв поражения.

Секреты Клеопатры

Многие эксперты уверены в том, что Клеопатра в совершенстве владела искусством соблазнения и обольщения. В большинстве случаев она прибегала к использованию духов на основе лаванды, жасмина. Она пользовалась духами с жасмином во время встреч с Антонием, что помогло ей заполучить его сердце и душу.

Старайтесь пользоваться духами с жасмином или лавандой и выращивать данные растения у себя дома, чтобы стать более привлекательной. Эти сильные афродизиаки до сих пор используют в любовной магии. Их считают символами любви, страсти и нежности, которые способны заполучить любого мужчину и привязать его к себе.

Помимо правильного выбора духов и ароматов, важно обладать непреклонной и нерушимой уверенностью, которая была у Клеопатры. Без уверенности жасмин и лаванда работать попросту не будут. Любовная магия строится в первую очередь на осознании своей привлекательности и на вере в том, что вам под силу заполучить любого мужчину.

Если вы будете пользоваться данными ароматами, наносите их на шею и запястья. Произносите также каждый раз заговор: «Никого на свете нет милее. Стану я прекрасней и светлее. Силу тотчас обрету. Получу любовь и красоту».