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Когда в США вводили «сухой закон»

Когда в США вводили «сухой закон»

00:37  Автор: Анна Шушкина



Антиалкогольное движение в США начало развиваться в конце XIX века. Противникам пьянства уже в XX веке удалось добиться полного запрета на продажу горячительных напитков в стране. 102 года назад, 16 января 1920 года, сухой закон закрепили в Конституции США.

Против «спаивания нации» в стране одними из первых начали бороться женские объединения и церковь.

В 1893 году образовалась Лига «противников салунов». Пьянство, азартные игры и проституция в таких заведениях стали обычным делом.

В 1905 году «сухой закон» ввели в Канзасе, Мэне, Небраске и Северной Дакоте, к 1912 году он охватил уже девять штатов, а к 1916 году — 26 штатов.

Затем сторонники «сухого закона» смогли добиться общенационального запрета на производство спиртных напитков. Это стало возможно во многом благодаря тому, что после вступления США в Первую мировую войну правительство стремилось сберегать запасы зерна.

В 1917 году Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект Восемнадцатой поправки к Конституции о введении «сухого закона». В сентябре 1917 года в стране перестали выпускать виски, в мае 1919 года та же участь постигла пиво. А уже с 1 июля 1919 года на территории США полностью запретили продажу спиртных напитков. 16 января 1920 года была принята 18-я поправка к Конституции США. Закон лишил лицензий на бизнес виноделов, винокуров, поставщиков алкоголя и торговцев спиртным.

День 16 января в истории


Против ратификации «сухого закона» выступили штаты Коннектикут, Иллинойс, Род-Айленд и Висконсин. Именно оттуда в другие штаты шла контрабанда алкоголя. На борьбу с нарушителями потратили более 12 миллионов долларов.

Отмена «сухого закона» произошла 5 декабря 1933 года, после принятия Конгрессом США 21-й поправки. При этом ограничения на оборот алкоголя допускаются на уровне штатов.



#алкоголь #история #США


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# Общество / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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