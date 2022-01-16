Команда Xbox исправляет проблемы с дисками по обратной совместимости





Игры по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S не всегда работают корректно при запуске с диска. Команда Xbox старается это исправить, предлагая решения при возникновении проблемы.

Один из игроков написал в Twitter, обращаясь к сотрудникам Xbox, в частности к Джейсону Рональду, что у него есть проблемы с работой французской версии диска с игрой Gladius на Xbox по обратной совместимости. Ему ответила ведущий инженер Xbox Эден Мари, попросив сбросить подробности о проблеме и свой Gamertag. Буквально за сутки проблема была исправлена, о чем Эден Мари тоже отчиталась в Twitter, отметив, что:

Если вы видите эту ошибку на совместимом диске, который, по вашему мнению, должен работать (обычно региональные варианты), пожалуйста, вставьте/извлеките его несколько раз, а затем сообщите об ошибке. Напишите мне свой тег игрока, и я посмотрю его.

This issue with Gladius is now fixed.



As a general note, if you see this error with a backward compatible disc you think should be working (usually regional variants), please insert/eject it a few times and then file a bug. Then DM me your gamertag and I can look it up. Thanks! https://t.co/EpmBDBo7Cw — Eden Marie (@neonepiphany) January 15, 2022



Таким образом, если у вас не работают некоторые игры по обратной совместимости с диска, которые должны работать, можно сообщить об этом команде Xbox.