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Команда Xbox исправляет проблемы с дисками по обратной совместимости

Команда Xbox исправляет проблемы с дисками по обратной совместимости


Игры по обратной совместимости на Xbox One и Xbox Series X | S не всегда работают корректно при запуске с диска. Команда Xbox старается это исправить, предлагая решения при возникновении проблемы.

Один из игроков написал в Twitter, обращаясь к сотрудникам Xbox, в частности к Джейсону Рональду, что у него есть проблемы с работой французской версии диска с игрой Gladius на Xbox по обратной совместимости. Ему ответила ведущий инженер Xbox Эден Мари, попросив сбросить подробности о проблеме и свой Gamertag. Буквально за сутки проблема была исправлена, о чем Эден Мари тоже отчиталась в Twitter, отметив, что:

Если вы видите эту ошибку на совместимом диске, который, по вашему мнению, должен работать (обычно региональные варианты), пожалуйста, вставьте/извлеките его несколько раз, а затем сообщите об ошибке. Напишите мне свой тег игрока, и я посмотрю его.


Таким образом, если у вас не работают некоторые игры по обратной совместимости с диска, которые должны работать, можно сообщить об этом команде Xbox.

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По материалам: newxboxone

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