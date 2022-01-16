Красные овощи и фрукты: польза для здоровья и энергетики

Вадим Карасев

Фрукты и овощи незаменимы, и их ежедневное употребление помогает укрепить здоровье и восстановить запасы витаминов. Цвет еды также играет большую роль, и яркие красные овощи с фруктами станут источником позитива.

Получить заряд бодрости и здоровья можно в любое время года, но в холодный период особенно важна активность и крепкий иммунитет. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, как красные фрукты и овощи влияют на энергетику, чтобы есть не только с пользой, но и в свое удовольствие.

Чем полезны красные овощи и фрукты

Яркий красный цвет овощам придают содержащиеся в них антоцианы. Эти вещества являются природными антиоксидантами, которые защищают организм от токсичного воздействия окружающей среды. Антоцианы улучшают работу мозга, зрение и аппетит, а также помогают поддерживать организм в тонусе.

Польза красных овощей и фруктов

Помидоры. В них содержатся витамины групп А и В, а также большое количество магния, йода, цинка, натрия, железа, калия и марганца. Регулярное употребление помидоров улучшает работу сердца, помогает в борьбе с анемией, а также повышает настроение, помогая преодолевать хандру и даже депрессию.

Свекла. Этот продукт содержит железо, йод, витамины группы В, антиоксиданты, витамин U. Свекла улучшает работу внутренних органов, в том числе желудочно-кишечного тракта, Красная свекла полезна при нарушениях работы желудка и кишечника, а также при мышечной активности.

Краснокочанная капуста. Капустный сок содержит большое количество белка, а сама капуста помогает правильно функционировать почкам и щитовидной железе. Употребление этого овоща в салатах придаст бодрости и станет источником витаминов и минералов.

Редис. Этот овощ помогает работе желудка и поджелудочной железы. Редис — источник железа и витаминов группы В. Употребление редиса укрепляет энергетику и помогает справляться со стрессами без последствий.

Клубника. Этот фрукт, как и земляника, содержит биологически активные вещества: сахара, кислоты, витамины С и В, кальций, фосфор, калий, железо. Употребление ягод помогает при заболеваниях сосудов, улучшает память, а также способствует быстрому обновлению кожи и исцелению ран.