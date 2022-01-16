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Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах

Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах
Ведущая Ксения Бородина раскрыла, сколько платит за коммуналку. Телеведущая в сторис Instagram ответила на самые интересные вопросы своих подписчиков. «Сколько коммуналка выходит за дом? Свет, вода, отопление и так далее», — спросил один из пользователей. «Вот только сейчас оплата пришла — 48. Правда, не знаю, зачем вам эта информация», написала Ксения Бородина.
Ксения Бородина Также Ксения Бородина рассказала, кому в первую очередь звонит в трудные минуты жизни. «Смотря в чем трудная минута. Если с мужчиной — то подруге. Если что-то произошло — то мужчине, чтобы решал», — заявила Ксения Бородина. Напомним, что Ксения Бородина в прошлом году развелась со своим мужем бизнесменом Курбаном Омаровым. Сейчас ее подозревают в романе с его другом Трофимом.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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