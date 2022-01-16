Леонид Агутин поделился любимым фото с Анжеликой Варум, на котором ее трудно узнать

53-летний музыкант Леонид Агутин и 52-летняя певица Анжелика Варум прожили в браке 24 года. В честь годовщины их союза артист опубликовал архивное фото и стихи. Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Более 20 лет артисты находятся в браке. В их союзе родилась дочь Елизавета, которой на данный момент уже 22 года. Сегодня певец поздравил возлюбленную с годовщиной свадьбы, опубликовав архивное совместное фото и трогательное стихотворение. «Это моё любимое фото. Мы здесь такие ещё молодые…Впрочем, про это нудить не охота. Это не важно. Важно — какие. Важно, что были детьми, отправляя В небо мечты, а иллюзии в ноты. Важно, что все эти двадцать четыре. Были мы рядом с тобой, а не кто-то. Важно любить, ошибаться, но верить. Против какой-либо логики, в чудо. В то, что давно невозможно измерить.В то, что покуда я жив, не забуду. С Годовщиной, любовь моя!», — поздравил супругу композитор.Леонид Агутин и Анжелика Варум «Мои хорошие ❤️❤️❤️❤️», откликнулась Наталья Подольская. «Даже и не пойму с кем Вы? Это Анжелика? Вас сразу узнала!», «Неужели это Анжелика?», «Вы одни из лучших семейной пары в мире шоу бизнеса и ваше творчество на высоте! Обожаю и Анжелику Нежность и Леонид вас Брутальность👏👏👏», «С годовщиной ВАС! Леонид и Мария❤️Это ваша общая заслуга, и общее счастье!😍», «Так трогательно!Из всех пар, вы для меня эталон любви, нежности, и взаимопонимания и доверия🙏», - откликнулись поклонники на публикацию.Леонид Агутин и Анжелика Варум Напомним, Леонид и Анжелика познакомились в 1997 году. Совместная работа сблизила их и через несколько месяцев после знакомства звезды завели роман. По словам Агутина, их первый поцелуй произошел на съемках цикла музыкальных телефильмов «Старые песни о главном». Долгое время артисты скрывали свои отношения, однако раскрыться пришлось, когда Варум забеременела. 9 февраля 1999 года артистка подарила певцу дочь Елизавету. Уже через год, пара узаконила свой союз. К слову, дочь артистов также пошла по стопам звездных родителей и стала вокалисткой группы Without Gravity. Девушка строит карьеру в США, где проживает на данный момент. В августе минувшего года Елизавета получила американский паспорт и стала официальной гражданкой Соединенных Штатов.На сцене ее группа исполняет как песни собственного сочинения, так и каверы на хиты известных исполнителей.