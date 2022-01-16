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Лолита Милявская призналась, что бухает в честь Ольги Бузовой

Лолита Милявская призналась, что бухает в честь Ольги Бузовой
Певица Лолита Милявская вмешалась в пьяный скандал с Ольгой Бузовой. Артистка вступилась за Ольгу Бузову, которая попала в очередной скандал. Бывшая звезда «Дома-2» уехала отдыхать в Крушевель, где встретилась с Клавой Кокой. Днем две блондинки покоряли горы, а вечером расслаблялись с помощью горячительных напитков. Веселье закончилось тем, что в Сеть попали кадры, на которых Бузова запечатлена в нетрезвом виде. Сначала Клаву, слившую видео с пьяной подругой, осудил Дима Билан. Он никак не ожидал, что певица подставит Бузову. Теперь за поющую ведущую заступилась Лолита Милявская. Певица выступила в поддержку опозоренной Ольги. Лолита уверена, что отпуск для того и нужен, чтобы расслабляться и пускаться во все тяжкие. Для убедительности артистка решила тоже напиться, о чем сообщила фанатам.
Ольга Бузова «Отпуск для этого и существует. Вот я с моим другом Мишей только что вышли от Мари Майслер. Выпили бутылку вина. Хочу сказать, мы после Мари вышли и купили еще две бутылки красного. У меня челлендж: бухаю в поддержку Оленьки Бузовой», — цитирует Лолиту «Пятый канал». Между прочим, совсем недавно Билан признался, что у него алкоголизм третьей стадии. Он сам не так давно попал в скандал из-за «помятого» вида на выступлении. Это было частное мероприятие, гости которого и рассказали в Сети подробности того вечера. Позже Дима в интервью шоу «Осторожно, Собчак» рассказал об имеющейся зависимости от спиртного.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

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