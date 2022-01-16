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Лунный день сегодня 16 января 2022 года

Лунный день сегодня 16 января 2022 года

Последний день недели важно провести так, чтобы отдохнуть и с новыми силами приниматься за дела в понедельник. Советы астрологов помогут привлечь удачу в это воскресенье и обойти стороной возможные неурядицы.


Воскресный день будет довольно напряженным по энергетике. В эти сутки эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не доверять эмоциям и слухам, которые могут завести в тупик. 16 января важно провести в гармонии с собой, чтобы не навлечь на себя проблемы и не портить отношения с окружающими людьми.

Фаза Луны: в 14 лунный день растущее ночное светило перемещается в созвездие Рака. В эти сутки главным врагом удачи и успехов будут сильные эмоции, поэтому астрологи рекомендуют позаботиться о своем самочувствии и начать день с позитивных аффирмаций.

Магнитные бури 16 января: сегодня солнечная активность будет выше нормы. Полноценной магнитной бури не прогнозируется, однако геомагнитное возмущение потребует заботы о своем самочувствии.

Что принесет удачу сегодня


позитивный настрой;
практики медитации;
отдых;
ведение простых дел;
уединение;
творчество;
забота о самочувствии.

Что отпугнет успех в этот день


переутомление;
риски;
спонтанная смена планов;
незапланированные траты;
выяснение отношений;
новые дела, требующие повышенного внимания.

Домашние дела по лунному календарю

Воскресенье — отличное время для отдыха. В этот день астрологи рекомендуют сосредоточиться на себе и создать себе атмосферу уюта и гармонии. Любимый напиток, приятная музыка, хобби — все это поможет настроиться на волну позитива и не переживать по мелочам. Генеральную уборку в такой день лучше не устраивать, а вот дополнить интерьер можно милыми сердцу вещами. Уместным будет и рукоделие, которое поможет снять стресс и создать удивительные вещи.

Одежда и талисманы удачи на это воскресенье

Воскресный день — время уюта и комфорта, поэтому одежду лучше всего выбирать свободного покроя и из натуральных тканей. Цветами удачи этого дня станут оттенки зеленого, синий и бежевый. Благодаря такой цветовой гамме будет проще находиться в равновесии с собой и внешним миром.


Украшения этого дня — изделия из серебра. Их энергетика поможет защититься от неприятностей и будет способствовать укреплению биополя. В качестве талисманов астрологи рекомендуют выбрать агат, малахит и циркон. Эти минералы будут улучшать самочувствие и вселять уверенность.

Финансы и работа 16 января

В этот день не стоит начинать серьезных проектов, особенно если они требуют доработки. Ретроградный Меркурий будет способствовать завершению текущей работы, а также решению тех вопросов, которые были ранее «заморожены». Активная финансовая деятельность также не приветствуется — крупные покупки, особенно если они спонтанны, могут стать причиной закрытия финансовых каналов.

16 января астрологи рекомендуют больше времени проводить в одиночестве, чтобы сосредоточиться и избежать конфликтов с коллегами или начальством. Тем, у кого в это воскресенье выходной, не стоит нагружать себя работой — своевременный отдых поможет восполнить запасы энергии и начать новую неделю с активных действий.

Любовь и общение в 14 лунный день

Созвездие Рака в союзе с растущей Луной повышает эмоциональность, а значит, день будет непростым для общения. Неуместные фразы или поступки могут спровоцировать конфликты, поэтому лучше всего провести сутки в одиночестве или обходить острые темы стороной. Поиски любви могут обернутся разочарованием из-за завышенных требований или ожиданий. Привлечь в жизнь любовь и взаимопонимание лучше всего с помощью медитаций. Духовные практики помогут избавиться от стресса и раскрыться навстречу светлому чувству.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В это воскресенье важно не переутомляться и думать позитивно. Небольшое геомагнитное возмущение будет влиять на самочувствие, поэтому нужно соблюдать меры предосторожности: избегать стрессовых ситуаций, заниматься легким трудом, пить больше чистой воды и находить радость в мелочах.

Несмотря на то, что солнечная энергия агрессивна, нельзя оставаться в состоянии покоя весь день. Энергетика растущей Луны добавляет активности, и излишки сил важно направлять в мирное русло. Легкие физические упражнения помогут восстановиться и поддержать организм в тонусе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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