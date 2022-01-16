Метла — домашний оберег от злых духов, ссор и сплетен

Вадим Карасев

Испокон веков люди создавали обереги, которые помогали им справляться с неприятностями. Одним из таких талисманов стала метла — символ чистоты, благополучия и счастья. Простые ритуалы помогут создать из такого предмета мощную защиту от нечисти, ссор и сплетен.

В современном мире веники заменили легкие беспроводные пылесосы, однако порой без такого простого предмета не обойтись. Метла, как и веник — символ чистоты и уюта, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют использовать ее в качестве домашнего оберега. Создать ее можно из подручных материалов, набрав небольшие веточки и связав их так, чтобы получить талисман защиты.

Оберег-метла от злых духов

Для создания такого оберега лучше всего подойдут можжевеловые, сосновые и осиновые ветви. Набрать их можно во время прогулки в парке или катания на лыжах. Если найти такие ветки сложно, то взять можно любые прутики, которые возможно сорвать и принести домой. Метлу не делают большой, ведь созданный оберег вешают над входной дверью, закрывая доступ нечисти через порог. Связывая веточки между собой бечевкой, приговаривают:

«Оберег создаю, дом свой защищаю, семью от любого зла ограждаю. Как пойдет моя метла мести, правила свои устанавливать, так из всех углов нечистая сила прыснет, из дома убежит, да и на свету белом сгинет».

После того, как оберег создан, его окунают в соленую воду и высушивают, а затем символически метут по углам. После этого оберег подвешивают на яркую алую ленту у входной двери, чтобы никто и ничто не могло побеспокоить домочадцев.

Домашний оберег от ссор

Для этого оберега также используют ветви деревьев, но теперь берут плодовые: яблоню, грушу, сливу, а также березовые прутики. Их связывают, а для черенка используют дубовый сучок или связанные между собой колосья. Готовую метелочку украшают ленточками белого, зеленого и красного цветов, приговаривая:

«Сплетням в моем доме не бывать, отношения с близкими не разрушать. На злые языки управу нахожу, рты злым людям закрываю, им же их злобу возвращаю. Кто в дом с негативом придет, тот на себя его и возьмет».

Готовой метелочкой обметают порог со словами:

«Чур меня от злых языков, чур меня от дурных слов. Выметаю, прогоняю, дом и семью защищаю».

Метелку промывают под проточной водой, сушат, а затем помещают рядом с дверным косяком с внутренней части двери.

Домашний оберег от сплетен

Создать метлу-оберег от сплетен не составит труда. Для этого можно взять любые веточки. После того, как метелка будет готова, ее присаливают, а затем встряхивают перед дверным порогом. Соль сметают и рассыпают у входной двери снаружи, а саму метелочку заговаривают:

«Сплетни кто про меня говорит, тому язык присолю, не дам злу свершиться. С собой оберег ношу, от злых языков закрываюсь, неудачи от себя отметаю, а счастье — приметаю».

Готовый оберег кладут в сумочку или рюкзак и носят с собой, не вынимая.