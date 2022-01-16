Нонна Гришаева поделилась редкими кадрами с молодым мужем

50-летняя актриса Нонна Гришаева отдыхает с 38-летним мужем Александром Нестеровым в Таиланде, откуда поделилась трогательными совместными кадрами. Нонна Гришаева отдыхает в Таиланде: актриса отправилась в отпуск вместе с мужем Александром Нестеровым. Супруги выбрали для отдыха Пхукет, где наслаждаются морем, солнцем, экзотической кухней и интересными экскурсиями. В Instagram актриса делится яркими отпускными кадрами и рассказывает поклонникам о достопримечательностях популярного курорта.Нонна Гришаева и Александр Нестеров Артистка опубликовала фото со смотровой площадки у одного из буддистских храмов. Гришаева осмотрела статую Большого Будды и выполнила местный ритуал, о котором рассказала подписчикам. «Мы написали свои самые заветные желания на золотых листочках и мысленно пожелали всем мира и добра!» – поделилась Гришаева. Актриса сфотографировалась вместе с мужем. В кадре Нонна и Александр нежно смотрят друг на друга, при этом актриса обнимает своего избранника за шею. Гришаева нечасто делится снимками с супругом, но это фото наглядно демонстрирует, что в семье звезды царят любовь и согласие.Нонна Гришаева и Александр Нестеров «Ваша страничка просто интенсивная терапия! Светом, добром, радостью, смыслом. Вы умеете вдохновлять на жизнь и на желания!», «Нонна, Вы всегда так интересно рассказываете о каких-то местах, в которых бываете, когда путешествуете», «Какие вы классные!», – написали поклонники в комментариях. Нонна и Александр поженились в 2006 году. Актриса старше мужа на 12 лет, однако большая разница в возрасте совершенно не сказывается на их отношениях.Нонна Гришаева и Александр Нестеров Актриса рассказывала, что с первым мужем она развелась из-за его неспособности обеспечить семью. Нонна родила Настю в 25 лет и полностью сосредоточилась на карьере. Растила ребенка бабушка, отец же и вовсе не участвовал в судьбе дочери. Гришаеву такое положение не устраивало, и она положила конец их браку. Именно благодаря дочке Насте артистка познакомилась со своим вторым мужем. Гришаева привела дочь на спектакль, где Александр Нестеров играл медвежонка. Сначала они просто дружили и даже вместе поехали в отпуск в Таиланд «по дружбе». «Меня тогда несколько мужчин добивались и звали отдыхать, но я не хотела отношений, а с Сашей знала, что ничего не будет», -вспоминала звезда. Однако именно в Таиланде и начался их роман. Нонна не скрывала, что разница в возрасте ее волновала. К счастью, в семейной жизни она пока не чувствуется. «У него потрясающее чувство юмора, – говорит про мужа Нонна. – Я никогда с ним не скучаю».