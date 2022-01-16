Новак допустил увеличение поставок российского газа в Европу

Вадим Карасев

Россия обладает возможностями увеличить объём поставок газа в европейские страны при наличии долгосрочных контрактов. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак сказал в эфире телеканала "Россия-1" .

"Мы можем поставлять, у нас огромные ресурсы. Но любая добыча - это инвестиционный проект, который требует времени для того, чтобы проект окупился, привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системой энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители", - сказал Новак.

Вице-премьер уточнил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам в прошлом году. По его словам, дополнительные объёмы топлива пошли в Германию, в Турцию, "в другие страны, которые выбирали свои объемы".

По его словам, причиной энергокризиса стала "недальновидная политика Евросоюза и Еврокомиссии, которая на протяжении последних лет просто целенаправленно отказывалась от долгосрочных контрактов, чтобы снизить зависимость от России, перейти от долгосрочных контрактов на спотовые". "Неправильное планирование, недолгосрочная энергетическая политика - это головная боль европейских политиков, которую они пытаются переложить на других", - заключил он.







