Новак отверг обвинения против "Газпрома" в создании энергокризиса в Европе

Вадим Карасев

Ни "Газпром", ни Россия не виноваты в случившемся в Европе энергетическом кризисе. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1".

"Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни „Газпрома“, ни вообще России", — сказал он.

Вице-премьер отметил, что на развитие энергокризиса в Европе повлияла долгая зима, которая вынудила поднять из подземных газовых хранилищ (ПХГ) в Европе значительные объемы газа. Кроме того, мировая экономика стала восстанавливаться, а сжиженный газ, прежде всего из США, ушел на азиатские рынки, добавил он.

Ранее глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что сильная напряженность на европейском газовом рынке возникла из-за поведения России, а в дефиците газа в ПХГ Европы в большей степени виноват "Газпром".