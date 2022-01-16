Новые санкции США против РФ могут привести к разрыву отношений между странами, заявил Песков

19:20 Автор: Кристина Стащенко

Источник: ТАСС

Предлагаемые в Америке новые санкции против России могут привести к прекращению отношений между странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью телеканалу CNN, которое он давал на английском языке, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что группа из 26 членов сената США от Демократической партии во главе с председателем комитета по международным отношениям Робертом Менендесом представила законопроект о новых санкциях в отношении России, которые Штаты намерены ввести в случае обострения ситуации на Украине.

Речь идет в том числе о наложение серьёзных ограничений на российский банковский сектор и высокопоставленных военных и государственных чиновников в случае гипотетического вторжения на Украину. В частности, на президента, премьер-министра, министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генерального штаба Вооружённых сил и командующих различными видами вооружённых сил.

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«В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации», — сказал Песков, комментируя слова ведущего о том, что Россия якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине.

«Россия вполне большая и вполне самодостаточная, чтобы чувствовать себя уязвимой из-за санкций», — сказал он.

Ранее стало известно, что в администрации президента США Джозефа Байдена подготовили 18 различных сценариев действий на случай предполагаемого «российского вторжения» на Украину. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.





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«Я не собираюсь предварительно рассказывать о 18 различных сценариях. […] Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-либо шаг», — отметила она.

По её словам, санкции против России со стороны США и Европы могут отличаться друг от друга, поскольку иногда американской стороне что-то даётся тяжелее, чем Европе, а иногда — наоборот. Однако Вашингтон ведёт переговоры с европейскими союзниками относительно возможного ответа на действия России, учитывающего интересы жителей западных государств.

Первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил, что США следует разработать хоть один сценарий улучшения отношений с Россией.

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