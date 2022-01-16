Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 января 2022 года

Вадим Карасев

Нумерологический прогноз поможет узнать, что приготовили нам числа в это воскресенье. Если вы хотите, чтобы день прошел успешно, не обходите стороной простые рекомендации экспертов.

Наступает 16 по счету день года, который, к сожалению, может стать неблагоприятным. Недаром он входит в число самых опасных дней января. Старайтесь не допускать ошибок и совершать только обдуманные шаги, а также пребывать в тонусе, чтобы справляться с любыми преградами на пути.

Число-покровитель 16 января 2022 года

Чтобы узнать, под покровительством какого числа пройдет последний день недели, нужно произвести уже ставшие привычными расчеты: сложить все цифры даты и прибавить к полученному результату число 7 (порядковый номер дня недели): 1+6+0+1+2+0+2+2+7=19. 1+9=10. 1+0=1.

Это день правления Тройки. Данное число эксперты в области нумерологии называют источником удачи. Учитывая, что ночные светила не в настроении, можно считать это подарком судьбы. В это воскресенье лучше не начинать новые дела, не заниматься тяжелой работой, а сфокусироваться на отдыхе или, как максимум, на решении простых бытовых проблем. Старайтесь быть более ответственными, избегайте дорогостоящих покупок. Главный символ дня — змея, олицетворяющая собой мудрость и осторожность. Будьте похожими на нее, чтобы не спугнуть удачу и не накликать беду.





События 16 января из прошлого

16 января 1556 года король Испании Карл I устал от тягот правления, и поэтому отрекся от престола в пользу сына Филиппа. Это день, когда отцам суждено передавать детям в дар свой опыт и навыки.

16 января 1718 года в Санкт-Петербурге сгорело здание Сената и Военной коллегии. Будьте осторожнее с огнем, газом, электричеством.

16 января 1919 года в США вступил в силу сухой закон. Как известно, он принес стране больше проблем, нежели пользы. Сегодня лучше не ограничивать себя в чем-то важном.

Советы нумерологов на это воскресенье

Старайтесь быть отзывчивыми сегодня. Нашим близким может понадобиться помощь. Вселенная обязательно отреагирует на ваши попытки оказать кому-то помочь. Это принесет вам удачу в будущем. Не забывайте отвечать взаимностью на попытки окружающих помочь вам.

Если есть лишние деньги, лучше с их помощью сэкономить себе время. Если у вас, наоборот, много свободного времени, попробуйте сэкономить деньги. Если придется совершать важные покупки, не выбирайте первый доступный вариант

В день правления Тройки нумерологи рекомендуют отдавать предпочтение утилитарному стилю в одежде — практичному, простому и не бросающемуся в глаза. Это отведет от вас беды и проблемы.

Из любых сегодняшних трудностей и проблем нам удастся вынести важные уроки. Относитесь к неудачам философски.

Самый полезный жизненный навык сегодня — умение быстро забывать все плохое. Если кто-то перейдет вам дорогу, нагрубит или предаст, не стоит бурно реагировать на это. Попробуйте избрать иную стратегию — например, простить человека и попробовать поставить себя на его место.

Не исключено, что некоторые события этого дня станут прологом к новой главе в вашей жизни.

Талисманы удачи на 16 января

Мельхиоровые и керамические украшения. Мельхиор — лучший помощник, когда дело касается отдыха. Керамические изделия тоже благоприятны в выходные дни. Также они помогают устанавливать защиту от энергетически опасных людей.

Черный и синий цвет одежды. Эти оттенки помогают преодолевать препятствия, бороться с неуверенностью, фокусироваться на самом важном. Они пойдут вам на пользу, особенно если день обещает быть динамичным и опасным.