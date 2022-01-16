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Off-duty: Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом в Лос-Анджелесе

Off-duty: Кэмерон Диас с мужем Бенджи Мэдденом в Лос-Анджелесе

Кэмерон Диас и ее муж Бенджи Мэдден посетили один из ресторанов Лос-Анджелеса в компании общих друзей — 15 января папарацци подловили супругов выходящими из заведения после окончания ужина. У поклонников голливудской актрисы есть повод для беспокойства о ее здоровье — на снимках отчетливо видно, что Диаc носит ортез на правой ноге.

Участник группы Good Charlotte Бенджи Мэдден и Кэмерон Диас поженились в 2015 году, а в 2019 году у них родилась дочь Раддикс, которой Диас сейчас посвящает все свободное время. 5 января по случаю годовщины свадьбы Бенджи написал у себя в инстаграме: Сегодня семь лет, как мы женаты. Я всегда мечтал о такой семье, как эта. О счастливой, мирной, преданной, действующей сообща и в то же время наполненной страстью и глубиной.


Ольга Петелина
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По материалам: spletnik.ru

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