Пелагея восхитила фигурой в романтичном наряде

Певица Пелагея отдыхает с 4-летней дочерью на Мальдивах, откуда поделилась красивыми фото в женственном платье. Пелагея вместе с подросшей дочерью Таисией проводит новогодние каникулы на Мальдивах. Для певицы отпуск в жаркой стране — отличный повод выгулять женственное платье, которое подчеркнуло ее точеную фигуру. Артистка продемонстрировала пышную грудь и невероятно тонкую талию.Пелагея Эффектная внешность произвела впечатление на поклонников, среди которых оказалось немало мужчин.Пелагея с дочерью Таисией «Какие вы красивые! Поля-словно фея😍 Тася-чудо!❤️❤️❤️», «Принцессы😍 хорошего отдыха💗», «Пелагеюшка, Вы шикарная🤩», «Сказочные феи 🙌», «Пелагея - фея!!!! А Тася так выросла уже 😍», «Бегущая по волнам Поля…🌊», «Как много женской энергии даёт платье. Какие вы красивые, хорошего отдыха!», «Настоящая красавица! Глаз не отвести! 😍»,— восхитились пользователи. К слову, поклонники давно говорят о том, что Пелагея преобразилась после развода с хоккеистом Иваном Телегиным. О том, что она решила расстаться с ним, стало известно в декабре 2019 года. Тогда певица предупредила журналистов, что в расставании никто не виноват. Более того, она планировала мирно развестись со спортсменом. Однако планам певицы не удалось сбыться.Пелагея с дочерью Таисией Сначала стала известна причина развода. Выяснилось, что Телегин бросил певицу из-за любовницы — Марии Гончар. Затем начался скандальный судебный процесс, во время которого бывшие супруги не могли договориться о разделе имущества.Лишь спустя несколько месяцев раздел имущества был завершен. Пелагея отстояла свои права на квартиру и половину денег от продажи элитного авто, а также загородный дом, в котором она сейчас живет с дочерью.