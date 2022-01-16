Перевод автомобилей на газ предложили упростить

14:10 Автор: Валерий Филоненко

Подготовка документов для регистрации в Госавтоинспекции машин на газе в отдельных регионах затягивается на 180 рабочих дней, что никак не способствует развитию рынка газомоторного топлива в стране. В письме, направленном министру энергетики Николаю Шульгинову, глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предлагает упростить процедуру перевода автомобилей на газ.

На конец ноября прошлого года в конструкции более 22 тысяч автомобилей были внесены изменения. Между тем подготовка документов для регистрации в ГИБДД авто на газомоторном топливе в отдельных регионах достигает полугода, что затрудняет получение заказчиками свидетельств о переоборудовании ТС, отметил Кутепов.

Также сенатор в письме обратил внимание, что развитию рынка газомоторного топлива, в том числе, препятствует ограниченное количество приёмных дней у инспекторов для оформления документов на переоборудование авто и длительное согласование документации перед началом работ. Об этом сообщает ТАСС.

Оформление документов для перевода машины на газ предложили упростить

Решить проблему, по мнению сенатора, поможет исключение из процедуры переоборудования ТС первого обращения в ГИБДД за разрешением на внесение изменений в конструкцию машины при установке газобаллонного оборудования. Ведь схожее заключение предоставляет испытательная лаборатория, а информация о наложенных ограничениях регистрационных действий на транспортное средство находится в свободном доступе.

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