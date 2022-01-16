Похоже, ID Software работает над новым Quake





Последний крупный релиз ID Software — игра DOOM Eternal, вышедшая в 2020 году. До сих пор игру активно поддерживают и развивают, за последние месяцы выпустив для нее немало нового контента и обновив проект до Xbox Series X | S и Playstation 5. Но далеко не вся команда ID Software занимается поддержкой игры, уже давно ходят слухи о разработке нового проекта.

В прошлом году стало известно из списка вакансий, что ID Software работает над новой игрой — «культовым шутером от первого лица». Сейчас команда ID Software снова расширяется, и новые вакансии, похоже, указывают, что в разработке находится новая часть Quake. В частности, студии ID Software нужен концепт-художник по окружающей среде и профессиональный художник для работы над этим проектом.

^ this is definitely Quake. — Timur222 (@bogorad222) January 15, 2022



Напомним, что в прошлом году студия ID Software выпустила ремастер первого Quake для текущих поколений консолей.