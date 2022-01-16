Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Похоже, ID Software работает над новым Quake

Похоже, ID Software работает над новым Quake


Последний крупный релиз ID Software — игра DOOM Eternal, вышедшая в 2020 году. До сих пор игру активно поддерживают и развивают, за последние месяцы выпустив для нее немало нового контента и обновив проект до Xbox Series X | S и Playstation 5. Но далеко не вся команда ID Software занимается поддержкой игры, уже давно ходят слухи о разработке нового проекта.

В прошлом году стало известно из списка вакансий, что ID Software работает над новой игрой — «культовым шутером от первого лица». Сейчас команда ID Software снова расширяется, и новые вакансии, похоже, указывают, что в разработке находится новая часть Quake. В частности, студии ID Software нужен концепт-художник по окружающей среде и профессиональный художник для работы над этим проектом.


Напомним, что в прошлом году студия ID Software выпустила ремастер первого Quake для текущих поколений консолей.

# Актуальные новости

По материалам: newxboxone

Последние новости

Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель USDT
Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель
Похоже, ID Software работает над новым Quake
Похоже, ID Software работает над новым Quake
Битва домашних питомцев: собака Дженнифер Энистон против собаки Джастина Теру
Битва домашних питомцев: собака Дженнифер Энистон против собаки
Метла — домашний оберег от злых духов, ссор и сплетен
Метла — домашний оберег от злых духов, ссор и сплетен
Новак отверг обвинения против "Газпрома" в создании энергокризиса в Европе
Новак отверг обвинения против "Газпрома" в создании
Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах
Ксения Бородина рассказала о коммунальных платежах
Анастасия Волочкова призналась, как проводит ночи с возлюбленным
Анастасия Волочкова призналась, как проводит ночи с возлюбленным
Красные овощи и фрукты: польза для здоровья и энергетики
Красные овощи и фрукты: польза для здоровья и энергетики
20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу
20 меховых сумок, которые подойдут к любому зимнему образу
Анна Седокова призналась, что сын не сразу принял ее нового мужа
Анна Седокова призналась, что сын не сразу принял ее нового мужа
Илья Глинников эвакуировался из Казахстана
Илья Глинников эвакуировался из Казахстана
В Курчатовском институте предложили монетизировать уникальный ресурс России
В Курчатовском институте предложили монетизировать уникальный ресурс

Топ на сегодня

Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в криптовалюты
Власти Рио-де-Жанейро планируют инвестировать часть резервов в
ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки REvil
ФСБ сообщила о ликвидации хакерской группировки REvil
Анастасия Макеева во время спектакля потеряла голос
Анастасия Макеева во время спектакля потеряла голос
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Виталик Бутерин спросил подписчиков об альтернативе Ethereum
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года
Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Еще по теме

Создатель DOOM, Wolfenstein и Quake заявил о желании вернуться к работе над своими хитами
Утечка: Первые скриншоты Armored Core 6 от From Software
Ремастер Quake получил режим «Орда» и сюжетное дополнение Honey
Создатели Scorn показали немного нового геймплея, игра готова на 75%