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Появление российского корабля-разведчика вынудило США отложить ракетные испытания на Гавайах

Появление российского корабля-разведчика вынудило США отложить ракетные испытания на Гавайах

Российский разведывательный корабль "Карелия" был замечен вблизи западного побережья Гавайских островов, где располагается главная база Тихоокеанского флота США, сообщает издание минобороны США Stars & Stripes.

"Карелия" несет на борту оборудование для радиоэлектронной и радиотехнической разведки и средства радиоэлектронного подавления. Как отмечается, судно продолжило следовать курсу даже после того, как на его перехват направились американские военные корабли.

В итоге корабль на некоторое время задержался в международных водах в 15 милях к западу от острова Кауаи, на котором расположен полигон Баркинг Сэндс, используемый ВМС и Агентством противоракетной обороны США для тестирования ракетных систем. В связи с этим американские военные решили отложить запланированные на этот период ракетные испытания.

На Гавайях, в Кэмп-Смите, базируется Индо-Тихоокеанское командование ВМС США, которое руководит операциями американского флота по всему Тихому океану, большей части Индийского океана и частично в Северном Ледовитом океане.


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По материалам: uposters.ru

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