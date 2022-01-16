Предложение стейблкоина USDC на Ethereum впервые превысило показатель USDT

Общее предложение стейблкоина USD Coin (USDC) от консорциума Centre на блокчейне Ethereum впервые превысило показатель Tether (USDT).

По данным Etherscan, на момент написания в сети второй по капитализации криптовалюты выпущено свыше 40 млрд USDC. Значение конкурента составило ~39,83 млрд USDT.

Стейблкоин USDC доступен в восьми сетях: Ethereum, Tron, EOS, Liquid Network, Algorand, Simple Ledger Protocol (SLP), Omni, Solana и Avalanche. USDC выпущен в семи блокчейнах: Ethereum, Algorand, Solana, Stellar, Tron, Hedera Hashgraph и Avalanch.

Для двух активов сеть Ethereum является доминирующей.

В разговоре с The Block представитель Circle назвал одной из основных причин роста широкое использование USDC в секторе DeFi. Он также отметил, что на увеличение предложения в Ethereum повлияли значительные движения рынка, которые наблюдались в последние месяцы.

По словам технического директора Tether Паоло Ардоино, в контексте увеличения предложения USDT, в отличие от своих конкурентов, не так сильно полагается на сектор DeFi. Он объяснил, что спрос на актив в основном обусловлен его популярностью среди институциональных инвесторов и пользователей централизованных платформах.

Ончейн-данные подтверждают эти тезисы. Согласно Glassnode, в смарт-контрактах заблокировано более 42% совокупного предложения USDC. Для USDT значение составило ~22%.

Объем заблокированных в смарт-контрактах USDC (процент от общего предложения). Данные: Glassnode.

Вместе с тем еще одной причиной подобной динамики является возросшая популярность USDT в сети Tron. С начала 2021 года предложение стейблкоина на этом блокчейне увеличилось практически в шесть раз — с 6,8 млрд USDT до 38,75 млрд USDT. Для сравнение: в сети Ethereum выпущено 39,83 млрд USDT.

Данные: The Block.

Для USDC Ethereum остается основной сеть. На этот блокчейн приходится более 88% совокупного предложения актива.

Напомним, аналитики Protos подсчитали, что в период с 2014 по октябрь 2021 года почти 55% USDT выпустили по запросу Cumberland Global и Alameda Research.