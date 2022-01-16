Ранние концепт-арты Halo Infinite, которые не были использованы в игре





Студия 343 Industries не скрывает, что они отказались от многих идей, которые изначально планировали реализовать в Halo Infinite, чтобы выпустить игру в срок. Несмотря на это, игра получила хорошие отзывы от игроков и прессы, и теперь игроки ждут развитие проекта, в том числе, путем выпуска сюжетных DLC.

Старший концепт-художник студии 343 Industries Джош Као в Twitter опубликовал несколько ранних концепт-артов Halo Infinite, которые так и не были использованы в финальной версии игры. Ниже можно видеть эти концепты.

Напомним, что на 2022 год у студии 343 Industries запланирован выпуск кооперативного режима для кампании Halo Infinite.