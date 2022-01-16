Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает геймпад Xbox





На этой неделе состоялся релиз игры God of War на PC. Популярная игра Playstation, вышедшая в 2018 году, добралась до компьютеров. Ожидаемо, игра на PC получила поддержку геймпадов Xbox, которые популярны среди игроков на PC.

Разработчиков God of War в рамках интервью порталу gameinformer спросили, как они относятся к тому, что некоторым игрокам приходится играть на геймпаде Xbox. Менеджер по техническому производству Мэтт ДеВальд отметил, что с этим нет никаких проблем. На вопрос «Как вы, ребята, относитесь к людям, которые сейчас играют в God of War с контроллером Xbox?» он ответил следующее:

Потрясающе. Мы даже добавили для вас все глифы, чтобы вы не запутались при нажатии кнопки. Да у нас с этим проблем нет. Здесь вы даже можете использовать контроллер Switch. Вы определенно можете использовать любой из сторонних контроллеров. Мы постарались добавить как можно больше опций, потому что зачем ограничивать людей, которые хотят играть в игру?

God of War после релиза на PC получила хорошие отзывы от игроков, которые отметили неплохую оптимизацию проекта под компьютеру.