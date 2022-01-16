Российской "оборонке" предсказали крах из-за новых санкций США

Вадим Карасев

Российская оборонная промышленность может потерпеть крах, если США введут новые санкции – по крайней мере, так утверждают авторы американского издания Breaking Defense. Этот сценарий журналисты предсказывают в случае войны с Украиной.



Новые ограничения в финансовой сфере станут фатальными "для российского оборонного сектора в области исследований и разработок". Эта сфера сейчас остро нуждается в инвестициях. В качестве примера издание приводит однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate – разработанный в инициативном порядке, он не имеет утвержденного финансирования, и деньги на него предстоит где-то изыскать

"Российские оборонно-промышленные компании обеспокоены тем, что война с Украиной приведет к созданию режима санкций, изолирующего финансовые учреждения Москвы от мировой банковской системы. Такое развитие событий подорвало бы их недавние амбиции по резкому расширению своего рынка на Ближнем Востоке", – говорится в статье.

Как сообщал Ruposters, США приходится оказывать давление на европейские страны, которые по-своему видят возможные санкции против России в случае ее предполагаемого вторжения на Украину.