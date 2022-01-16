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Руководство рынков предлагают штрафовать за продавцов без касс

Руководство рынков предлагают штрафовать за продавцов без касс

00:27  Автор: Мария Соколова


Законопроект: № 20280-8



Правительство предлагает ввести административные штрафы для управляющих компаний, которые предоставляют места на розничных рынках для продавцов без зарегистрированных касс. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству 19 января.

1 июля 2019 года вступил в силу закон о применении контрольно-кассовой техники. Но, как ранее отметили в правительстве, многие продавцы уклоняются от использования касс, а это создает теневой оборот наличных денег и ведёт к уклонению от уплаты налогов. Также из-за этого сложно проследить оборот, качество и цены на товары.

Законопроект вводит санкции за предоставление торгового места арендаторам без кассовых аппаратов. За первый такой случай хозяев рынка предупредят, а за повторный — должностных лиц оштрафуют на 40-70 тысяч, а юрлиц — на 100-300 тысяч рублей.

Применение касс на рынках предлагают расширить


Если такие нарушения повторяются более двух раз в течение года, должностные лица заплатят штраф 50-80 тысяч рублей, а юридические лица — 300-500 тысяч рублей, если рынок вмещает менее 500 торговых мест. Для рынков, где от 500 до 1000 торговых мест, штраф составит от 600 до 800 тысяч, а владельцам крупных рынков за повторные нарушения придётся заплатить от 800 тысяч до 1,2 миллиона.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.



#торговля #штрафы


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# Экономика / Главные новости

По материалам: pnp.ru

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