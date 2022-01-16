Соединение Солнца и Плутона 16 января 2022 года: главная опасность этого дня

Вадим Карасев

Сегодня Солнце и Плутон образуют очень мощный, но негативный аспект — соединение. Астрологи рассказали о самых главных опасностях этого дня и предложили пути решения некоторых проблем.

Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали все о самых сильных аспектах планет. Соединение приносит в нашу жизнь напряжение, создает благоприятные условия для развития проблем и препятствий на пути к достижению поставленных целей. Соединение Солнца и Плутона исключением в этом плане не станет.

Какие опасности подстерегают нас 16 января

Солнце отвечает за эмоции и чувства, а Плутон — за коллективную энергию. Это значит, что день будет крайне непростым из-за возросшей опасности появления негативных эмоций. В основном они будут появляться из-за недопонимания при общении с окружающими, ссор и невозможности найти общий язык. Даже с самыми близкими людьми в такие дни, как сегодня, могут возникать некоторые трудности в общении.

Из-за постоянных неурядиц в общении мнительные люди могут подумать, что мир настроен против них. Это может спровоцировать вспышки гнева, попытки отомстить обидчикам.

Самой большой опасностью этого дня будут обладать наши страхи и комплексы, которые могут вернуться с новой силой. То же самое касается вредных привычек. Многим захочется спастись от вездесущих проблем, поэтому многие бывшие алкоголики могут спрятаться от неурядиц на дне бутылки, бывшие игроки в казино захотят попытать счастье снова, а люди, которые отказались от вредной пищи, могут захотеть съесть что-нибудь сладкое, жирное.

Как обойти стороной проблемы

Самый главный совет на сегодня — не срывайтесь и совершайте только обдуманные поступки. Солнце и Плутон потворствуют тому, чтобы мы поступали импульсивно и эмоционально себе во вред.

Ни в коем случае не делайте ничего, что могло бы вывести из себя окружающих людей. Это очень важно, особенно для тех из нас, кто постоянно работает с людьми. Не нужно становиться закрытыми, потому что это тоже может насторожить окружающих. Вместо этого стоит быть чуточку проще и уступчивее.

Вера в себя сегодня не будет работать должным образом. Чрезмерная уверенность может восприниматься людьми как надменность. Вместо этого стоит позволить себе принять свои слабости.