Спортсменов могут обязать компенсировать переход в иностранные клубы

00:47 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1257544-7

За переход в иностранные спортивные клубы со спортсменов до 23 лет предлагают взимать компенсации в пользу спортшкол, в которых они учились. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Сейчас такие правила уже введены в отдельных видах спорта, и их хотят распространить на все дисциплины, которые определит Минспорт. Он же установит размер компенсаций за такие «трансферы». Сумма будет зависеть от затрат спортшколы на обучение спортсмена.

Как ранее отметил член Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Евгений Ревенко, законопроект очень важен, и в первую очередь — для хоккея. «Только за один сезон из России уезжает порядка 400 хоккеистов в возрасте от 12 до 21 года», — сказал депутат.

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Он подчеркнул, что иностранные клубы, пользуясь пробелами в российском законодательстве, переманивают молодых российских спортсменов за рубеж, при этом не платят никаких компенсаций.

В первом чтении документ приняли 14 декабря.

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#спорт #выплаты

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