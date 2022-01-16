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Таро-прогноз на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Таро-прогноз на неделю с 17 по 23 января 2022 года

Новый год окончательно вступил в свои права, и наступает время для активных действий. Справиться с намеченными делами и вовремя успеть начатое в срок помогут подсказки старших Арканов. Знакам Зодиака будет проще выбирать направление, зная о том, что ждет впереди.


Новогодние праздники позади, и 2022 год вступил в свои права. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака приниматься за воплощение в жизнь планов и желаний, а также прислушаться к советам карт Таро. Своевременные подсказки станут хорошим подспорьем для решения вопросов в делах и личной жизни.

Овен


Аркан «Сила» указывает Овнам на возможность справиться с возникающими трудностями. По этой карте предприимчивые представители Знака смогут достичь поставленных задач, если будут ответственно относиться к своим обязанностям, но при этом не будут брать на себя непосильную ношу.

Аркан «Император» вторит первой карте расклада, призывая Овнов поступать мудро и править своей жизнью, принимая взвешенные решения. Благодаря такой тактике удастся обрести хорошую репутацию, исправить ошибки прошлого и начать путь по карьерной лестнице.


«Умеренность» в раскладе — карта, указывающая на период, когда спешка приведет к проблемам в будущем. По этой карте Овнам важно сосредоточиться на текущих делах и не торопясь выполнить все то, что было в планах в начале недели.

Телец


Тельцам в начале недели по карте «Повешенный» стоит быть внимательными и не торопиться. Аркан указывает на тупик, выбраться из которого можно лишь в том случае, если найти истоки сложившейся ситуации и исправить их.

Аркан «Иерофант» призывает Тельцов к осознанным действиям и отказу от спешки. По этой карте важно следовать правилам и расставить приоритеты, чтобы достичь цели и получить награду за свою работу.

В конце недели Тельцы будут на пороге новых открытий. Аркан «Дурак» указывает на возможность получить подарок судьбы, если внимательно следить за происходящими событиями, и не отказываться от заманчивых предложений.


Близнецы


Аркан «Маг» в раскладе на начало январской недели призывает Близнецов не только пользоваться полученными ранее знаниями, но и прислушиваться к интуиции. Это поможет выйти из тени конкурентов и достичь новых успехов.

«Луна» в раскладе — карта, указывающая на страхи и сомнения, способные отдалить от цели. Аркан указывает на необходимость собраться с силами и прогнать прочь домыслы, мешающие активной и счастливой жизни.

По карте «Сила» Близнецы смогут обрести уверенность и с легкостью разобраться с временными трудностями. Совет карты — не спешить, но и не медлить, откладывая важные дела на неопределенный срок.

Рак


Аркан «Повешенный» призывает Раков не сомневаться в себе, даже если какие-то из дел будут приостановлены. По этой карте появляется возможность поставить основную работу на паузу и заняться решением второстепенных задач.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта, призывающая Раков не бояться перемен. Аркан говорит о том, что неожиданные события ворвутся в жизнь, и их нужно принять, чтобы взять судьбу в свои руки.


Аркан «Дурак» сулит Ракам новые успехи, но для этого важно оставаться бдительными. По этой карте при кажущемся затишье будут происходить перемены, которые будут к лучшему, если не отказываться от того, что приходит в жизнь.

Лев


По карте «Иерофант» Львам важно сосредоточиться и составить план действий, без которого будет сложно расставлять приоритеты. Такая тактика убережет от ошибок и поможет обрести успех.

Аркан «Влюбленные» говорит о необходимости сделать верный выбор, который изменить жизнь и судьбу к лучшему. Совет карты — не спешить и доверять своему сердцу, чтобы позже не жалеть о содеянном.

По карте «Маг» от Львов потребуется не только решительность, но и находчивость. Благодаря умению быстро принимать решения и внедрять новшества получится обрести хорошую репутацию и выйти из тени конкурентов.

Дева


Аркан «Солнце» призывает Дев настроиться на оптимизм и принимать подарки судьбы. По этому Аркану неделя начинается с удачи в делах, а значит, можно смело приниматься за ведение ранее продуманных проектов или исправлять допущенные неточности.


«Суд» в раскладе — карта смелости и умения отстоять свое мнение. По этому Аркану важно мыслить непредвзято и работать законными методами. Это поможет завоевать отменную репутацию и поставить обидчиков на место.

Аркан «Маг» говорит о том, что в жизнь пора вводить новшества, которые облегчат труд и помогут успевать гораздо больше. Предприимчивым Девам не составит труда найти путь к счастью и процветанию.

Весы


Аркан «Суд» призывает Весов разобраться с делами прошлого, чтобы поставить в них точки и закрыть двери прошлого. По этой карте важно действовать честно, чтобы окончательно распрощаться с тем, что мешает развитию и счастью

«Отшельник» в раскладе — карта, призывающая Весов взять паузу, чтобы расставить приоритеты и найти наиболее простые решения поставленных задач. Совет Аркана — не торопиться, чтобы в спешке не упустить важных деталей.

По карте «Сила» Весы смогут завершить текущие дела и получить заслуженную награду. Для того, чтобы дела спорились, важно прислушиваться к себе и доверять интуиции. Она поможет обойти стороной неприятности.

Скорпион



Аркан «Иерофант» указывает на доброжелательные отношения в деловой среде. Скорпионы смогут не только наладить взаимоотношения, но и перенять опыт старшего поколения, найдя себе наставников.

Аркан «Сила» сулит Скорпионам полезные деловые связи, обретя которые, будет проще справляться со своими обязанностями. По этой карте важно придерживаться буквы закона и не бояться перемен, которые изменят жизнь к лучшему.

Карта «Правосудие» говорит о том, что Скорпионы будут пожинать плоды своих трудов. Аркан указывает на награду, если в прошлом Скорпионы действовали честно, и на работу над ошибками в том случае, если были попытки перехитрить судьбу.

Стрелец


Аркан «Иерофант» говорит Стрельцам о необходимости начать неделю не с активных действий, а с планирования. Верно расставленные приоритеты сэкономят время и позволят быстро справиться с тем, что намечено на эту неделю января.

По карте «Маг» Стрельцам важно найти баланс между доводами разума и интуицией. Это поможет найти выход из любой ситуации и без труда привлечь в жизнь позитивные перемены, минуя неприятности.

«Повешенный» в раскладе — карта вынужденной остановки. В период, пока Меркурий находится в ретроградном движении, стоит оставить новые проекты и заняться завершением тянущихся из прошлого дел.

Козерог


Карта «Влюбленные» призывает Козерогов сосредоточиться на том, что происходит в жизни. Настала пора сделать новый шаг, который невозможно отменить, а значит, сделать верный выбор будет особенно важно.

«Смерть» в раскладе — карта, сулящая позитивные перемены. Аркан указывает на необходимость обновить энергетику и закрыть двери отжившего прошлого, которое мешает новым достижениям и успехам.

По карте «Солнце» Козероги смогут насладиться очередной победой и отпраздновать успех в кругу близких людей. По этому Аркану из жизни уходят неприятности и появляется возможность достичь новых вершин.

Водолей


Карта «Император» призывает Водолеев оставаться мудрыми и не принимать серьезных решений в спешке. По этому Аркану жизнь изменится к лучшему и дела пойдут в гору, если не отказываться от поддержки и обзаводиться полезными связями.

«Башня» в раскладе — карта, призывающая Водолеев снять розовые очки. Аркан указывает на необходимость измениться к лучшему, не прятаться от работы и не бояться решения сложных задач. Шепотки на удачу помогут обойти стороной казусы и проблемы.

Аркан «Повешенный» сулит Водолеям приостановку дел. Такое положение не должно пугать — у Водолеев появится время для размышлений и расстановки приоритетов. Составив план действий, получится обрести уверенность и прийти к успеху в нужный срок.

Рыбы


По карте «Смерть» Рыбам стоит начать неделю с обновления. Аркан призывает оставить за спиной прошлое и не сожалеть о содеянном. Полученный опыт поможет не повторить подобных ошибок, а активность и позитивный настрой привлекут позитивные перемены.

По карте «Император» появляется возможность заслужить отменную репутацию. Рыбам важно принимать мудрые решения и не отказывать в поддержке тем, кто нуждается в помощи. Карта сулит и карьерный рост, если оставаться решительными.

Аркан «Иерофант» говорит о том, что Рыбы смогут перенять опыт мудрых наставников, а также обзавестись полезными знакомствами. Для привлечения успехов в делах важно также расставить приоритеты и не сворачивать с выбранного пути.

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По материалам: dailyhoro.ru

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