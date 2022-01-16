Tether заблокировала три Ethereum-адреса с активами на $160 млн

Компания Tether внесла в черный список три адреса в блокчейне Ethereum с активами в стейблкоине USDT на сумму более $160 млн.

Данные: Dune Analytics.

Перемещение средств из этих кошельков невозможно.

"Сегодня Tether по запросу правоохранительных органов заморозила три адреса в блокчейне Ethereum, содержащие $160 млн. На данный момент мы не можем раскрыть какие-либо дополнительные подробности", — пояснили в компании.

Впервые эмитент стейблкоина заблокировал адрес в ноябре 2017 года, когда заявил о краже $30 млн.

В июле 2020 года число внесенных в черный список счетов достигло 40. С тех пор масштабы заморозки активов заметно возросли — на момент написания показатель составляет 563 адреса.

Ранее в компании подчеркнули, что регулярно сотрудничают с правоохранителями.

Благодаря функции блокировки счетов Tether имеет возможность возмещать жертвам взломов украденные средства.

Компания также помогает пользователям вернуть суммы в USDT, отправленные на неправильные адреса смарт-контрактов. Эмитент сжигает заблокированные активы и перевыпускает стейблкоины.

Напомним, в конце декабря 2021 года Tether внесла в черный список Ethereum-адрес с активами на сумму более $1 млн.