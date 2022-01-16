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Tether заблокировала три Ethereum-адреса с активами на $160 млн

Tether заблокировала три Ethereum-адреса с активами на $160 млн


Компания Tether внесла в черный список три адреса в блокчейне Ethereum с активами в стейблкоине USDT на сумму более $160 млн.


Данные: Dune Analytics.

Перемещение средств из этих кошельков невозможно.


"Сегодня Tether по запросу правоохранительных органов заморозила три адреса в блокчейне Ethereum, содержащие $160 млн. На данный момент мы не можем раскрыть какие-либо дополнительные подробности", — пояснили в компании.


Впервые эмитент стейблкоина заблокировал адрес в ноябре 2017 года, когда заявил о краже $30 млн.


В июле 2020 года число внесенных в черный список счетов достигло 40. С тех пор масштабы заморозки активов заметно возросли — на момент написания показатель составляет 563 адреса.


Ранее в компании подчеркнули, что регулярно сотрудничают с правоохранителями. 


Благодаря функции блокировки счетов Tether имеет возможность возмещать жертвам взломов украденные средства.


Компания также помогает пользователям вернуть суммы в USDT, отправленные на неправильные адреса смарт-контрактов. Эмитент сжигает заблокированные активы и перевыпускает стейблкоины.


Напомним, в конце декабря 2021 года Tether внесла в черный список Ethereum-адрес с активами на сумму более $1 млн.

# Экономика

По материалам: ForkLog

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