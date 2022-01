В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году

После имплементации смарт-контрактов в основную сеть Cardano стоящая за развитием проекта компания IOHK сосредоточится на оптимизации производительности и масштабировании блокчейна. Об этом рассказал ее директор по маркетингу Тим Харрисон.

