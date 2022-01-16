В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году

После имплементации смарт-контрактов в основную сеть Cardano стоящая за развитием проекта компания IOHK сосредоточится на оптимизации производительности и масштабировании блокчейна. Об этом рассказал ее директор по маркетингу Тим Харрисон.

NEW BLOG: With core smart contract capability now deployed, the next phase for #Cardano focuses on performance optimization and scaling.



Here’s how we plan to steadily increase Cardano’s capacity & throughput during 2022. And it starts right here…https://t.co/zgbRvaWixv pic.twitter.com/h25H4EGYB4 — Input Output (@InputOutputHK) January 14, 2022

«Сейчас, после вступления в стадию Basho, мы вкладываем все больше сил в оптимизацию и масштабирование. [...] Корректировки параметров, улучшения, усовершенствования и другие инновации — все это сыграет роль в постоянном увеличении производительности и пропускной способности Cardano в течение 2022 года», — написал Харрисон.

Для достижения поставленных целей IOHK намерена работать над ончейн- и офчейн-решениями.

К первым компания относит:

увеличение размера блока;

снижение времени распространения блока (block propagation time);

внедрение эндорсеров входа (input endorsers);

внедрение параметров памяти и CPU в смарт-контракты Plutus и усовершенствование их скриптов;

общая модернизация нод;

имплементация возможности записи части данных о состоянии блокчейна на дисковом пространстве нод.

Разработчики планируют интегрировать сеть Cardano с рядом сайдчейнов, в том числе Milkomeda от dcSpark и Mamba (собственная разработка IOHK).

Компания продолжит работать над совершенствованием протокола второго уровня Hydra и внедрением офчейн-вычислений. В частности, сеть может получить возможность асинхронного исполнения контрактов (Asynchronous Contract Execution, ACE).

IOHK также намерена имплементировать представленный в 2021 году протокол Mithril, который призван улучшить синхронизацию блокчейна и повысить эффективность агрегирования мультиподписей.

За последние сутки Cardano (ADA) подорожала более чем на 8%, согласно CoinGecko. На момент написания криптовалюта торгуется вблизи $1,38.

Часовой график ADA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, Виталик Бутерин провел опрос в своем Twitter, в котором спросил о самой популярной валюте 2035 года за исключением Ethereum. Победителем голосования стала Cardano.