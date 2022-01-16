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В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году

В IOHK рассказали о планах развития Cardano в 2022 году


После имплементации смарт-контрактов в основную сеть Cardano стоящая за развитием проекта компания IOHK сосредоточится на оптимизации производительности и масштабировании блокчейна. Об этом рассказал ее директор по маркетингу Тим Харрисон.



«Сейчас, после вступления в стадию Basho, мы вкладываем все больше сил в оптимизацию и масштабирование. [...] Корректировки параметров, улучшения, усовершенствования и другие инновации — все это сыграет роль в постоянном увеличении производительности и пропускной способности Cardano в течение 2022 года», — написал Харрисон.


Для достижения поставленных целей IOHK намерена работать над ончейн- и офчейн-решениями. 


К первым компания относит:


  • увеличение размера блока;
  • снижение времени распространения блока (block propagation time);
  • внедрение эндорсеров входа (input endorsers);
  • внедрение параметров памяти и CPU в смарт-контракты Plutus и усовершенствование их скриптов;
  • общая модернизация нод;
  • имплементация возможности записи части данных о состоянии блокчейна на дисковом пространстве нод.

Разработчики планируют интегрировать сеть Cardano с рядом сайдчейнов, в том числе Milkomeda от dcSpark и Mamba (собственная разработка IOHK).


Компания продолжит работать над совершенствованием протокола второго уровня Hydra и внедрением офчейн-вычислений. В частности, сеть может получить возможность асинхронного исполнения контрактов (Asynchronous Contract Execution, ACE).


IOHK также намерена имплементировать представленный в 2021 году протокол Mithril, который призван улучшить синхронизацию блокчейна и повысить эффективность агрегирования мультиподписей. 


За последние сутки Cardano (ADA) подорожала более чем на 8%, согласно CoinGecko. На момент написания криптовалюта торгуется вблизи $1,38.


Часовой график ADA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Напомним, Виталик Бутерин провел опрос в своем Twitter, в котором спросил о самой популярной валюте 2035 года за исключением Ethereum. Победителем голосования стала Cardano. 

# Экономика

По материалам: ForkLog

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