В Курчатовском институте предложили монетизировать уникальный ресурс России

Вадим Карасев

Россия могла бы получать деньги от других стран за поглощающую способность своих лесов, заявил в Гайдаровском форуме президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.

Так он прокомментировал планы Евросоюза ввести трансграничный углеродный налог, который должны будут платить компании, не сумевшие доказать экологичность ввозимых в европейские страны товаров. По его словам, это другие страны должны платить России за то, что наши леса поглощают производимые ими выбросы.

"Мы самая углеродно-нейтральная страна. Нам они платить должны за то, что мы выбрасываем мало [углекислого газа], а леса наши, поскольку самые большие, поглощают много. А они нам объясняют непонятно что", - сказал Ковальчук.



Он также призвал развивать новые направления сельского хозяйства, которые могли бы участвовать в поглощении CO2.

"Оно [новое сельское хозяйство] будет поедать этот углекислый газ и всю химическую промышленность, перерабатывая в биодизель, а дальше — в янтарную или молочную кислоту, которая является основой всей химической промышленности", - пояснил Ковальчук.

Леса в России занимают около 50% территории страны, их площадь превышает 800 млн га — это примерно пятая часть всего леса на планете.



