В Курчатовском институте предложили монетизировать уникальный ресурс России
Россия могла бы получать деньги от других стран за поглощающую способность своих лесов, заявил в Гайдаровском форуме президент Курчатовского института Михаил Ковальчук.
Так он прокомментировал планы Евросоюза ввести трансграничный углеродный налог, который должны будут платить компании, не сумевшие доказать экологичность ввозимых в европейские страны товаров. По его словам, это другие страны должны платить России за то, что наши леса поглощают производимые ими выбросы.
Он также призвал развивать новые направления сельского хозяйства, которые могли бы участвовать в поглощении CO2.
"Оно [новое сельское хозяйство] будет поедать этот углекислый газ и всю химическую промышленность, перерабатывая в биодизель, а дальше — в янтарную или молочную кислоту, которая является основой всей химической промышленности", - пояснил Ковальчук.
Леса в России занимают около 50% территории страны, их площадь превышает 800 млн га — это примерно пятая часть всего леса на планете.