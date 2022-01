В новом ТОП-10 Steam только одна игра из Game Pass





Завершилась очередная неделя, и игровой сервис Steam подводит итоги. На этой неделе только одна игра из Game Pass попала в ТОП-10 проектов, которые принесли максимальную выручку сервису с 10 по 16 января.

Единственная игра в ТОП-10 этой недели Steam из Game Pass — это It Takes Two, которая доступна в Game Pass Ultimate за счет подписки EA Play. Отметим, что на прошлой неделе в ТОП-10 Steam были Forza Horizon 5 и Sea of Thieves, которые на этой неделе не представлены. Нет и Halo Infinite, которая несколько недель была в ТОПах Steam.

Так выглядит ТОП-10 Steam по выручке с 10 по 16 января:

God of WarMonster Hunter RiseMonster Hunter RiseReady or NotELDEN RINGValve Index VRProject ZomboidDying Light 2 Stay HumanIt Takes TwoFive Nights at Freddy’s: Security Breach