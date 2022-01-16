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В сети появилась обложка WWE 2K22 и информация о бонусах за предзаказ

В сети появилась обложка WWE 2K22 и информация о бонусах за предзаказ


После провальной WWE 2K20, издательство 2K приняло решение не выпускать WWE 2K21, а сосредоточить разработку на WWE 2K22. Релиз WWE 2K22 должен состояться уже через пару месяцев — 11 марта 2022 года. Сегодня в сети появилась обложка игры и информация о предварительных заказах.

Информацией о WWE 2K22 поделился журналист Нильс Аренсмайер, пока она официально не подтверждена. Он опубликовал обложку игры WWE 2K22, которую можно видеть ниже. На обложке размещен известный рестлер Рей Мистерио.


Кроме обложки, журналист поделился некоторой другой информацией. По его словам, игроки, которые оформят предварительный заказ WWE 2K22, получат ранний доступ к проекту. Это касается стандартной и Deluxe-версии игры. По предзаказу играть в WWE 2K22 можно будет с 8 марта 2022 года. Игроки, которые оформят предзаказ на WWE 2K22 Deluxe, получат набор Undertaker Immortal Pack и сезонный абонемент.

Отметим, что пока нет даты старта предзаказов WWE 2K22.

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По материалам: newxboxone

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