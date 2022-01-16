Вдова Грачевского попала в больницу после открытия памятника создателю "Ералаша"

Вадим Карасев

Год назад известный российский режиссер Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни из-за осложнений, которые были вызваны коронавирусной пневмонией. Его вдову пришлось экстренно госпитализировать после открытия памятнику покойному создателю "Ералаша", сообщает "Московский комсомолец".

37-летняя Екатерина Белоцерковская была доставлена в больницу после того, как на Троекуровском кладбище открыли мемориал худруку "Ералаша".

Вдова кинорежиссера была в минувшую пятницу на торжественном мероприятии на кладбище. Очевидцы отмечают, что женщина обнялась со второй супругой покойного мастера Анной, после чего обе дамы не смогли сдержать горьких слез.

Судя по всему, Екатерина приняла очень близко к сердцу данные траурные мероприятия, посвященные годовщине смерти мужа. Сегодня выяснилось, что женщину экстренно госпитализировали.

Накануне в Stories Белоцерковской был опубликован короткий ролик, на котором можно было разглядеть капельницу, руку Екатерины и больничную койку.

О своем диагнозе вдова Грачевского так и не сообщила. Подписчики женщины полагают, что дело в эмоциональном состоянии женщины.



"Все уже хорошо. Просто перенервничала", - заявила Екатерина изданию "СтарХит", отметив, что сейчас с ней уже все в порядке.

В программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1" Екатерина Белоцерковская призналась, что смерть ее мужа повлекла за собой другую трагедию.



"Я была беременна, но не знала об этом. После похорон у меня случился выкидыш. Маленький был срок", — заявила сквозь слезы вдова.

Подруга Бориса Грачевского откровенно рассказала о страданиях Екатерины Белоцерковской из-за страшного горя.

Мы все боялись потерять Катю. Она просто не жила, а существовала после Бориного ухода. Я счастлива, что она сейчас здесь сидит и может об этом говорить. Она падала в обмороки, ничего не ела... Я боялась, что она уйдет вслед за ним. Естественно, что беременность прервалась... Такие страдания... Но Катя мужественная и сильная, потому что может об этом рассказать.

Однако родившийся в прошлом году сын помог вдове собраться с силами. "У меня не было выхода. У меня маленький ребенок на руках. Я обязана жить за двоих. Не имею право сдвинуться куда-то. Я обязана вырастить малыша <...> Я расскажу ему по-детски. Наверное, скажу, что его папа ангел и живет на небе. Сейчас он нужен Боженьке, но за тобой следит. Он всегда рядом и очень-очень тебя любит", — расплакалась Белоцерковская.

Женщина поделилась воспоминаниями о последних днях заразившегося коронавирусом Бориса Грачевского, который находился из-за болезни в больнице. Режиссер ласково называл супругу Кузей.

"Последний разговор у нас был 7 января. Он говорит: "Я борюсь, все нормально". Но потом начал давать мне наставления о том, как жить дальше: "Я тебя должен предупредить на всякий случай". На это я ответила: "Борь, не надо меня предупреждать, ничего такого не будет". В тот же день в 10:30 он прислал сообщение: "Кузя, я тебя очень люблю и сильно переживаю", — рассказала вдова.

Екатерина Белоцерковская считает, что Борис Грачевский предчувствовал смерть и решил таким образом попрощаться с возлюбленной. "Потом он сделал видеозвонок, правда, через маску ничего не было слышно. Это произошло в 10:53. А в 11:05 его подключили к ИВЛ", — заявила вдова в программе Бориса Корчевникова "Судьба человека" на "России 1".

Режиссера пришлось подключить к аппарату ИВЛ, однако в итоге его сердце не выдержало тяжелой нагрузки. В эфире показали последнее видео Бориса Грачевского, в котором он улыбается, выражая надежду на свое скорейшее выздоровление. Увидевшая лицо покойного мужа Екатерина Белоцерковская разрыдалась.



Как писал NEWSTES, ранее владелец "Ералаша" требует с вдовы Грачевского и его детей 18 миллионов.