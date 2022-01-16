Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли чемпионат Европы в танцах на льду

Вадим Карасев

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золото на чемпионате Европы в танцах на льду, подтвердив тем самым титул европейских чемпионов, завоеванный в 2020 году.





Фигуристы заработали за выступление 217,96 балла, сообщает Lenta. Серебряная медаль также досталась российским спортсменам — Александре Степановой и Ивану Букину, в сумме за два проката получившим 213,2 балла. Бронзовыми призерами стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, которым арбитры присудили 207,97 балла.





На чемпионате в Европе спортсмены из России демонстрируют прекрасные результаты. 14 января россиянин Марк Кондратюк стал чемпионом в мужском одиночном катании, получив в сумме за две программы 286,56 балла.

За день до этого российские фигуристы заняли весь пьедестал почета в соревнованиях спортивных пар. Анастасия Мишина и Александр Галлямов не только завоевали золото, но и обновили мировой рекорд, получив за свой прокат 82,36 балла. Предыдущий рекорд принадлежал Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому — 82,34 балла. Второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов (81,58 балла), а третье — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (76,26 балла).

Чемпионат Европы проходит в Таллине и продлится до 16 января.

Ольга Петелина