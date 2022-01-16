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За год аудитория Deep Rock Galactic выросла в 4-5 раз — до 10 миллионов игроков

За год аудитория Deep Rock Galactic выросла в 4-5 раз — до 10 миллионов игроков


Игра Deep Rock Galactic была выпущена еще в 2018 году в рамках раннего доступа. Проект получил внимание игроков на старте, после чего о нем многие забыли, тогда как игра активно развивалась. И минувший год стал по-настоящему успешным для проекта, о чем сообщили разработчики.

В январе 2021 года разработчики отчитывались о 2 миллионах проданных копий игры Deep Rock Galactic. В ноябре 2021 года они заявили, что продано 3 миллиона копий, а всего проект опробовало порядка 4 миллионов игроков (получается, что около 1 миллиона игроков по Game Pass). Сейчас же, в январе 2022 года, аудитория Deep Rock Galactic достигла 10 миллионов игроков, о чем разработчики сообщили в пресс-релизе.

Столь серьезно прибавить в количестве игроков проекту Deep Rock Galactic помог релиз на консолях Playstation 4 и Playstation 5. Игра не только вышла на новых платформах, но и стала доступна бесплатно в Playstation Plus.

Напомним, что в 2021 году в Deep Rock Galactic запустили систему сезонов. Сейчас в игре идет первый сезон, второй начнется в марте-апреле 2022 года. Игра все еще остается доступна в подписке Game Pass.

Deep Rock Galactic

Игра поддерживает функцию Xbox Play Anywhere: вы сами выбираете игровую платформу — Xbox One или компьютер под управлением Windows 10 — без …
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По материалам: newxboxone

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