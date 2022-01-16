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Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю 2022 года

Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю 2022 года

Миновала первая рабочая неделя нового года, однако к делам вернулись далеко не все — многие (в том числе и знаменитости) продлили свои каникулы. Одни отдали предпочтение горнолыжным курортам, другие вот уже который день подряд демонстрируют подписчикам свои летние гардеробы — в основном бикини, конечно.

Так, Клава Кока, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Ксения Собчак и Константин Богомолов, Юлианна Караулова веселятся в Куршевеле (главное, чтобы без последствий — в сети на этой неделе обсуждали высокую заболеваемость коронавирусом среди туристов во Французских Альпах). Селфи же на фоне пальм публикуют Настя Каменских, Кети Топурия, Тина Кунаки, Ляйсан Утяшева и другие поклонники пляжного отдыха.

Самые интересные фото звезд — в нашем новом инстаграм-обзоре!


Настя Каменских


Лев Деньгов и Кети Топурия


Кристина Агилера


Сиара


Кэти Перри


Дженнифер Энистон


Хилари Дафф


Мадонна


Полина Гагарина


Светлана Лобода


Тина Кунаки


Наталья Ионова


Эмбер Херд


Нюша


Алисса Милано


Дима Билан


Елена Темникова


Бритни Спирс


Яна Рудковская с сыном


Хлое Кардашьян


Елена Летучая


Елена Перминова с дочерью


Ляйсан Утяшева


Миранда Керр


Кристина Асмус


Виктория Шелягова


Крисси Тейген


Алена Долецкая


Ника Белоцерковская


Анна Седокова


Анна Покров


Сергей Лазарев


Мэрайя Кэри


Алессандра Амбросио


Ева Лонгория


Екатерина Варнава


Диана Манасир


Алена Шишкова


Наталья Подольская и Владимир Пресняков с сыном


Елизавета Пескова


Клава Кока и Ольга Бузова


Юлианна Караулова


Нина Добрев


Джиган и Тимати с детьми


Константин Богомолов и Ксения Собчак


Наталья Давыдова


Ким Кардашьян


Анна Чиповская


Юлия Снигирь


Надя Дорофеева


Настя Ивлеева


Дина Саева


Рита Дакота с дочерью и Федор Белогай
Сплетник
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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