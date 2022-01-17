17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча

Быть красивым и идеальным 24/7 и всегда отлично получаться на фотографиях — несбыточная мечта многих. Ведь для этого недостаточно иметь привлекательные черты лица, которые можно подчеркнуть макияжем. Важен ракурс, свет, да и ещё множество факторов. Поэтому не проще ли смириться со своей неидеальностью и научиться принимать себя любыми? Так, например, девушки устроили флешмоб и регулярно выкладывают свои, скажем так, неприглядные фото, показывая, как за секунду можно превратиться из красавицы в Гринча.

Девушка с яркими волосами

Важно уметь посмеяться над собой

Как вам такое?

Когда парни в интернете говорят мне, насколько лучше я бы выглядела без пластических операций, которых у меня нет

Девушки не стесняются гримасничать и подбирать крайне неудачные ракурсы. Ведь умение посмеяться над собой — очень важное умение.

Как ты выглядишь, листая Инстаграм, vs. фото, которые ты выкладываешь

Две стороны одного человека

Как, по моему мнению, я выгляжу, когда пьяна, и как я на самом деле выгляжу в пьяном виде

Слева: во время долгой сессии в игре Valheim. Справа: в новогодний вечер

Достались мне две жизни

На втором фото запечатлена попытка изобразить Гринча

Как вам преображение?

Такая же, но другая

Это точно один и тот же человек?

Магия ракурса

Если можешь сделать хуже, делай хуже

Как измениться за секунду

А ещё у нас есть пост, показывающий, как сильно отличается то, как девушки фотографируют своих парней, и как парни фотографируют их. Есть над чем посмеяться!