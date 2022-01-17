17 забавных фотографий девушек, которые показали, как за секунды можно превратиться из красотки в Гринча
Быть красивым и идеальным 24/7 и всегда отлично получаться на фотографиях — несбыточная мечта многих. Ведь для этого недостаточно иметь привлекательные черты лица, которые можно подчеркнуть макияжем. Важен ракурс, свет, да и ещё множество факторов. Поэтому не проще ли смириться со своей неидеальностью и научиться принимать себя любыми? Так, например, девушки устроили флешмоб и регулярно выкладывают свои, скажем так, неприглядные фото, показывая, как за секунду можно превратиться из красавицы в Гринча.
Девушка с яркими волосами
Важно уметь посмеяться над собой
Как вам такое?
Когда парни в интернете говорят мне, насколько лучше я бы выглядела без пластических операций, которых у меня нет
Девушки не стесняются гримасничать и подбирать крайне неудачные ракурсы. Ведь умение посмеяться над собой — очень важное умение.
Как ты выглядишь, листая Инстаграм, vs. фото, которые ты выкладываешь
Две стороны одного человека
Как, по моему мнению, я выгляжу, когда пьяна, и как я на самом деле выгляжу в пьяном виде
Слева: во время долгой сессии в игре Valheim. Справа: в новогодний вечер
Достались мне две жизни
На втором фото запечатлена попытка изобразить Гринча
Как вам преображение?
Такая же, но другая
Это точно один и тот же человек?
Магия ракурса
Если можешь сделать хуже, делай хуже
Как измениться за секунду
А ещё у нас есть пост, показывающий, как сильно отличается то, как девушки фотографируют своих парней, и как парни фотографируют их. Есть над чем посмеяться!