Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке

60-летний шоумен и продюсер Александр Цекало ради 30-летней Дарины Эрвин переехал в США и вполне счастлив. Александр Цекало наслаждается семейной жизнью с молодой женой Дариной Сапаровой (Дариной Эрвин). Пара живет в США на берегу океана в просторном доме и наслаждается всеми прелестями теплого климата. В Instagram 30-летняя Дарина периодически публикует снимки с супругом. В сторис восточная красавица показала мужа в домашней обстановке. На фото Эрвин позирует в белой рубашке и лифе, который едва прикрывает ее бюст. 60-летний Цекало одет в серую футболку, обтягивающую его круглый животик. Лицо шоумена украшает седая борода. Волосы всклокочены, нос покраснел – Александр явно обгорел на пляже. Продюсер выглядит абсолютно довольным и расслабленным: судя по всему, он очень счастлив со своей молодой женой.Александр Цекало и Дарина Эрвин Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. У Дарины состоятельный отчим, который оплатил ей учебу и диплом юриста. Однако девушку всегда манил Голливуд, и она решила стать актрисой. Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало. Александр и его избранница тихо расписались в США весной 2019 года. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. После того, как Цекало женился на Дарине, он практически перестал наведываться в Россию. Его бывшая жена Виктория Галушка с сыном Мишей и дочкой Сашей - постоянно живут в Москве. После развода с Александром Виктории пришлось отказаться от фамилии Цекало и вернуть свою девичью фамилию Галушка. Говорят, на этом настоял сам продюсер, пожелавший, чтобы его фамилию носила только его новая жена.Александр Цекало и Дарина Эрвин Дарина Эрвин – художница, причем рисует она только мужчин. И исключительно без одежды. Рисовать свои картины Дарина тоже предпочитает голой – она работает топлесс. Судя по всему, в доме Цекало в Лос-Анджелесе царит дух полной свободы и творчества. «Я самоучка. И образование получала по другим специальностям: актерское мастерство и юриспруденция… А рисую всего несколько лет. Поэтому, пожалуйста, не судите меня строго», - рассказывала Дарина Эрвин своим подписчикам. Дарина не слишком любит заниматься домашними делами. Художница признавалась, что она – посредственная кулинарка. Зато, по ее словам, у нее масса других достоинств. «Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели», - сообщила она как-то в соцсети.