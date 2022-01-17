Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке

Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
60-летний шоумен и продюсер Александр Цекало ради  30-летней Дарины Эрвин переехал в США и вполне счастлив. Александр Цекало наслаждается семейной жизнью с молодой женой Дариной Сапаровой (Дариной Эрвин). Пара живет в США на берегу океана в просторном доме и наслаждается всеми прелестями теплого климата. В Instagram 30-летняя Дарина периодически публикует снимки с супругом. В сторис восточная красавица показала мужа в домашней обстановке. На фото Эрвин позирует в белой рубашке и лифе, который едва прикрывает ее бюст. 60-летний Цекало одет в серую футболку, обтягивающую его круглый животик. Лицо шоумена украшает седая борода. Волосы всклокочены, нос покраснел – Александр явно обгорел на пляже. Продюсер выглядит абсолютно довольным и расслабленным: судя по всему, он очень счастлив со своей молодой женой.
Александр Цекало и Дарина Эрвин Четвертая жена шоумена родом из Казахстана (ее настоящая фамилия Сапарова), но она с детства живет в Штатах. У Дарины состоятельный отчим, который оплатил ей учебу и диплом юриста. Однако девушку всегда манил Голливуд, и она решила стать актрисой. Эрвин закончила курсы актерского мастерства и снималась в массовке. Именно благодаря кинотусовке она и познакомилась с Цекало. Александр и его избранница тихо расписались в США весной 2019 года. Свадьба прошла в Беверли-Хиллз. После того, как Цекало женился на Дарине, он практически перестал наведываться в Россию. Его бывшая жена Виктория Галушка с  сыном Мишей и дочкой Сашей - постоянно живут в Москве. После развода с Александром Виктории пришлось отказаться от фамилии Цекало и вернуть свою девичью фамилию Галушка. Говорят, на этом настоял сам продюсер, пожелавший, чтобы его фамилию носила только его новая жена.
Александр Цекало и Дарина Эрвин Дарина Эрвин – художница, причем рисует она только мужчин. И исключительно без одежды. Рисовать свои картины Дарина тоже предпочитает голой – она работает топлесс. Судя по всему, в доме Цекало в Лос-Анджелесе царит дух полной свободы и творчества. «Я самоучка. И образование получала по другим специальностям: актерское мастерство и юриспруденция… А рисую всего несколько лет. Поэтому, пожалуйста, не судите меня строго», - рассказывала Дарина Эрвин своим подписчикам. Дарина не слишком любит заниматься домашними делами. Художница признавалась, что она – посредственная кулинарка. Зато, по ее словам, у нее масса других достоинств. «Я ужасно готовлю. Но сполна компенсирую это в постели», - сообщила она как-то в соцсети.
# Шоу-бизнес

По материалам: z-aya

Последние новости

В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как иностранного «Говорим по-русски»
В ВГСПУ начала работу зимняя онлайн-школа русского языка как
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по нацпроекту «Образование»
Программу по судомоделизму для детей запускают в Архангельске по
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Александра Цекало показала молодая жена в домашней обстановке
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире хирурга»
Яна Рудковская похвасталась пластикой у «самого лучшего в мире
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 января 2022 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 января 2022 года
LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на 395%
LinkedIn: число связанных с криптовалютами вакансий в США выросло на
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого бренда Savage x Fenty
Рианна и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в новой кампании бельевого
"Уже перебор! Слишком обнаженная": Дина Саева возмутила подписчиков, показав голую грудь
"Уже перебор! Слишком обнаженная": Дина Саева возмутила
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Что делают на Старый Новый год для привлечения удачи и денег
Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены
Главные проблемы Xbox, которые игроки хотят, чтобы были исправлены
Новые скриншоты Atomic Heart показывают локации и роботизированных существ
Новые скриншоты Atomic Heart показывают локации и роботизированных
В Магнитогорске на базе «Кванториума» с 24 по 27 января состоится межрегиональный IT-хакатон
В Магнитогорске на базе «Кванториума» с 24 по 27 января состоится

Топ на сегодня

Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного художника
Дочка Аллы Пугачевой нарисовала картину по эскизам известного
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили идентифицировать владельцев криптовалют
Итоги недели: Tesla начала продавать мерч за DOGE, а в РФ предложили
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю 2022 года
Звездный Instagram: как знаменитости провели первую рабочую неделю
Этери Тутберидзе публично поздравила единственную дочь с днем рождения
Этери Тутберидзе публично поздравила единственную дочь с днем рождения
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает геймпад Xbox
Разработчики God of War: «потрясающе», что игра теперь поддерживает

Еще по теме

Александр Цекало с женой запечатлелись в поездке за рождественской елкой
Новой избранницей Александра Цекало стала голливудская актриса Дарина Эрвин
58-летний Александр Цекало задрал юбку и схватил 27-летнюю жену между ног
Александр Цекало не понравился друзьям Дарины Эрвин