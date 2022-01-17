Аналитик Morgan Stanley рассказал, каким будет автопром в метавселенной будущего

Вадим Карасев

К 2040 году люди начнут проводить вдвое больше времени в своих автомобилях, а компании Tesla и Apple выйдут на лидирующие роли в "мобильной метавселенной" — такой прогноз дал аналитик банка Morgan Stanley Адам Джонас.

В интервью CNBC специалист пояснил: автомобили будущего могут стать порталом в виртуальную реальность за счет своей автономности. Вместо того, чтобы концентрироваться на дороге, водители смогут заниматься другими делами.

"Сегодня это автомобиль, а завтра — погружение в виртуальность, обеспечиваемое [мультимедийной системой] IMAX с покрытием из углепластика на колесах, прикрепленных к электронному скейтборду под управлением суперкомпьютера", — сказал он.

По мнению Джонаса, это откроет перспективы не только для автопроизводителей, но и для Apple, которая попробует реализовать свой потенциал в создании "мобильной метавселенной". Не менее крупным игроком в этой сфере станет Tesla, известная своими инновациями.

Считайте, что это лишь одна из многих точек опоры в развивающейся экосистеме автономного транспорта. Эта идея гораздо шире, и она может перетечь в один из крупнейших более чем за 100 лет процессов создания ценностей и обмена ими между отраслями.

Как сообщал Ruposters, свыше полумиллиона автомобилей Tesla попали под проверку из-за видеоигр, доступных прямо за рулем.